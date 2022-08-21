Активистки разделись перед Шольцем ради эмбарго на газ

Две активистки устроили провокационную сцену на Дне открытых дверей в резиденции немецкого канцлера Олафа Шольца. Они показали ему обнаженную грудь и потребовали ввести эмбарго на поставки газа. Об этом написало издание RTL News.

Девушки подошли к политику под видом желающих сфотографироваться, в какой-то момент они сорвали с себя рубашки и оголили грудь, где было написано «Газовое эмбарго сейчас». После разбросали перед Шольцем нарисованные купюры.

Охрана моментально нейтрализовала девушек, взяв политика в плотное кольцо. Издание отметило, что Шольц не смутился после проведенной акции и спустя некоторое время продолжил фотосессию с посетителями.

Ранее стало известно, что в Германии с 1 октября введут газовый сбор для частных домохозяйств и частных компаний, его размер составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

СМИ сообщали, что немцы из-за высоких цен на газ и электричество вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа и сокращать отопление в квартире.