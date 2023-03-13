Происшествия 13 марта 2023, 17:34 Шесть молодых людей арестовали и оштрафовали за стриптиз в московском метро Пассажиров московского метро арестовали и оштрафовали за поездку без одежды РИА «Новости»

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Шести молодым людям выписали штрафы и назначили административные аресты за стриптиз в Московском метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В одном из поездов на Замоскворецкой линии группа молодых людей вошла в вагон метро в обнаженном виде. В ведомстве не уточнили, когда именно произошел инцидент.

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Нарушителей задержали после того, как в Сети опубликовали видеозапись, на которой они попали в кадр. Ими оказались три мужчины и три девушки в возрасте от 19 до 29 лет. Хулиганам назначили соответствующее наказание.

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«В отношении задержанных <…> составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — отметили в МВД.

Тверской районный суд Москвы признал всех шестерых виновными. Пяти из них назначили наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписали административный штраф.

Правоохранители задержали не всех подозреваемых. На данный момент полиция устанавливает личности и остальных участников произошедшего.

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