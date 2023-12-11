Общество 11 декабря 2023, 18:30 Штрафы за игнорирование информационных табло. Новое предложение Минтранса требует доработки Автоэксперт Попов: штрафы из-за информационных табло сопряжены с проблемами Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

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В России предложили ввести новые штрафы. На этот раз — за несоблюдения временных рекомендаций на информационных табло. Вот только для этого их сначала нужно приравнять к дорожным знакам, а потом уточнить немало важных деталей. Поможет ли новая инициатива повысить уровень безопасности на дорогах, в чем ее плюсы и минусы, выяснял «360».

Новые штрафы для автомобилистов

Министерство транспорта предложило штрафовать водителей за несоблюдение временных ограничений скорости на «динамическом информационном табло». Обычно их используют на крупных магистралях вроде МКАД при ухудшении погоды: например, из-за тумана автомобилистам могут рекомендовать снизить скорость до 60 километров в час. Сейчас за игнорирование таких «знаков переменной информации» не наказывают.

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр напомнил «360», что информация на табло — временная, так что по закону эти носители не считаются знаками дорожного движения. Кроме того, не ясно, как будут фиксировать нарушения фотокамеры, особенно если сообщения на щитах будут меняться.

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что многие указания табло на скорости просто не считываются. К тому же там часто идет реклама, поэтому автомобилисты на них и не смотрят.

«Предположу, что речь идет о превышении лимита скорости, установленного на данном участке дороги. Для соблюдения принципа презумпции невиновности в таких постановлениях надо будет точно указывать, когда и как именно до водителя доводилась информация об изменении скоростного режима. Сформировать доказательную базу будет непросто», — предупредил он.

Нужно учесть нюансы

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов подтвердил «360», что в связи с новой инициативой Минтранса возникают сразу несколько проблем. Первая — сурового административного свойства: эстетика электронных табло не предполагает изображения знаков дорожного движения.

Техническое исполнение табло может различаться. Есть такие, где (как в рекламных щитах) поворачиваются трехгранные части — в этом случае можно изобразить знак, который предусмотрен ГОСТом. Но если это светодиодное табло, то желтые или белые цифры на черном фоне в ПДД не предусмотрены. Дмитрий Попов

Это решается просто: достаточно внести соответствующие поправки в перечень знаков правил дорожного движения, заверил эксперт. Но существует проблема гораздо сложнее: дело в том, что есть такое понятие, как промежуточный этап, — например, когда светофор меняет цвета, то есть один выключается, другой включается.

«Вот здесь точно такая же история. Нужно, чтобы электронный образ смены порога скорости был привязан к тому, что написано на табло с задержкой. Иначе водители, которые оказались на этом участке дороги в момент смены информации, попадут под ответственность», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что после изменения сообщения о смене скорости на информационном табло видеокамера должна не работать две-три минуты. Это необходимо законодательно прописать каким-то нормативным документом, где будут перечислены все технические нюансы.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Приравнять табло к знакам

Сертифицированный ROSPA автоэксперт Владимир Бахарев уточнил, что штрафную меру можно назвать обоснованной, так как цель — снизить риски аварийности из-за погодных и иных условий на определенном участке дороги и повысить уровень безопасности.

Динамические информационные табло должны быть юридически приравнены к постоянным дорожным знакам. Вместе с тем нужно актуализировать требования к ним и их визуальному считыванию водителями: табло должны восприниматься строго как дорожные знаки и не вызывать ассоциаций с рекламными вывесками. Владимир Бахарев

По мнению собеседника «360», считывание информации — вопрос привычки. Для постоянных и временных дорожных знаков действуют нормы их установки в зависимости от типа дороги. Это необходимо учесть и при монтаже табло. Возможно, их стоит размещать одно за другим на некотором расстоянии для оптимального снижения скорости.

«Законодателям также важно проработать вопрос о фиксации динамических изменений разрешенной максимальной скорости на таких табло — в случае нарушения, факт того, что водитель превысил скорость, должен быть подтвержден на фотографии с учетом фиксации табло», — сказал Бахарев.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Штрафы не помогут безопасности

Эксперт по безопасности и транспорту Юлия Манн заявила, что у нее неоднозначное отношение к инициативе Минтранса. Прежде чем принимать такое предложение, требуется законодательно приравнять информационное табло к дорожному знаку, чтобы соблюдать ограничения скорости. К тому же на дорогах и так достаточно камер и ограничений.

Например, на проспекте Мира в Москве какой-то отрезок пути ограничивает движение до 60 километров в час, какой-то — до 80, потом опять 60, хотя количество полос не меняется. Это сильно сбивает. Зато получается достаточно большое взыскание штрафов за несоблюдение скоростного режима. Юлия Манн

Эксперт подчеркнула, что информационное табло — это исключительно рекомендация, связанная с ухудшением погодных условий. Водитель сам отвечает за свою безопасность. К тому же нет никакой гарантии, что такие штрафы за несоблюдение скоростного режима снизят количество аварий на дорогах.

«Аварийность достаточно высокая, если на дорогах пробки. Также много аварий, особенно с летальным исходом, при сильном превышении скоростного режима. Поэтому многие водители будут воспринимать новый закон не как инициативу, направленную на повышение безопасности, а как дополнительное взыскание денежных средств», — резюмировала Манн.