Эксклюзив 11 декабря 2023, 12:21 «История немного странная». Водителей не смогут штрафовать за нарушение указаний на динамических табло Автоэксперт Хайцеэр: информационные табло нельзя расценивать как дорожные знаки

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Министерство транспорта предложило штрафовать водителей, которые нарушили указания на динамических информационных табло, ограничивающих скорость на магистралях при погодных изменениях. О том, какие перспективы имеет эта инициатива, и как она может отразиться на россиянах, «360» рассказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

У инициативы есть несколько препятствий

Он назвал правильной идею о введении штрафов и посоветовал водителям соблюдать введенные ограничения, чтобы избежать ДТП. По мнению автоэксперта, воплотить инициативу в жизнь мешают несколько препятствий.

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«В рамках правового поля эти табло не являются знаками. Нам надо будет узаконить два момента. Первый, что информационное табло — знак. И второе — ввести административные штрафы за несоблюдение. А если информация будет меняться? Как это будет фиксироваться, какими ГОСТами это будет определяться?» —задался вопросом он.

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Не дорожный знак

Хайцеэр добавил, что информация на табло является временной, поэтому нельзя рассматривать ее как знак дорожного движения. Он указал на необходимость действовать внутри правового поля и не штрафовать за несоблюдение временных знаков, не входящих в правила дорожного движения.

«История немного странная, потому что это информационное табло, и людей это предупреждает <…> Когда утром объявление по телевизору о том, что водителей просят не выезжать на дороги общего пользования, таким же образом можно считать нарушением», — подчеркнул эксперт.

Ранее Минтранс запланировал ввести штрафы за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло, сообщил «Коммерсант». По информации издания, эта мера стала попыткой урегулировать ситуацию с камерами на дорогах.

Из-за сильного ветра и снега в Подмосковье усложнилась ситуация на дорогах. Минтранс призвал водителей неукоснительно соблюдать правила и проявлять внимательность на поворотах и съездах.