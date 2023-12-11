Транспорт 11 декабря 2023, 12:16 Штрафы предложили ввести за превышение временных ограничений скорости Минтранс предложил штрафовать за превышение временных ограничений скорости РИА «Новости»

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Россиян начнут штрафовать за превышение временных ограничений скорости, связанных с погодными условиями. Таким способом Минтранс решил усилить роль динамических электронных табло на дорогах, сообщил «Коммерсант».

Министерство разработало проект постановления правительства о правилах размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД. В него включили абсолютно новую норму — о наказании водителей, которые нарушили предписания с динамических информационных табло или «знаков переменной информации» о временном ограничении скорости.

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Речь шла об электронных табло на крупных магистралях. На них выводили в том числе предупреждения о временном ограничении скорости из-за ухудшения погодных условий, но не наказывали за их неисполнение. В случае, если постановление подпишут, и оно вступит в силу, водителей смогут штрафовать, если превышение попадет на запись дорожной камеры.

Адвокат Кирилл Данилов напомнил о штрафах за нарушения, о которых водители, как правило, забывали. Например, за просроченные лекарства в аптечке и перевозку животных на коленях.