Общество 13 июля 2023, 21:25 Штраф в 1 тысячу или тюрьма на шесть лет. Кто такой Хилми Форкс и почему им так заинтересовались На блогера Хилми Форкс завели уголовное дело по распространению порнографии в Сети Фото: личный Telegram-канал блогера Хилми Форкс / Telegram

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Скандальные блогеры публикуют в Сеть контент, от которого в жилах стынет кровь. Многие позволяют себе настолько дерзкие выходки, что за них берутся правоохранительные органы и проводят тщательные проверки. Так и случилось с трэш-блогером Хилми Форксом — штраф за мелкое хулиганство могут переделать в уголовное дело с наказанием до шести лет свободы. Почему он стал «мишенью» для Лиги безопасного интернета и за что теперь может получить реальный срок — в материале «360».

Что за персонаж Хилми Форкс?

Хилми Форкс — трансгендерный российский блогер. Его настоящее имя неизвестно. Он родился в Краснодаре в 1994 году. Начал свою блогерскую деятельность, выкладывая ролики на YouTube. Затем начал публиковать видео в TikTok. Но после блокировки второго активно начал вести личный канал в Telegram.

«Лидер мнений» стал набирать популярность, публикуя в своих личных соцсетях трэш-контент. Чтобы раскрутить свои каналы в Сети, блогеры вытворяют все, что хотят: пристают и донимают людей на улице, учиняют публичные скандалы, устраивают драки, публикуют материалы и проводят стримы, которые явно противоречат статусу «вменяемый».

Фото: личный Telegram-канал блогера Хилми Форкса / Telegram

Как только Хилми стал выкладывать сомнительный, но очень интересный для зрителей контент, к нему повалили тысячи подписчиков.

Заметив такую тенденцию, блогер потерял чувство меры и начал записывать на видео все, что ему придет в голову, будь то донимание школьников на улице или фотографии и записи в наряде «в чем мать родила».

Обвинения в правонарушениях и работа Лиги безопасного интернета

Отличный повод для проверки

В понедельник 10 июля блогер снова решил поднять просмотры на своем канале и устроил очередное представление на камеру в одном из столичных ресторанов быстрого питания, передал Shot.

Блогер с размаха ударил посетителя ногой, затем между конфликтующими завязалась словесная перепалка. По данным издания, спор произошел после оскорбления Хилми. Конфликт он захотел решить кулаками и криками.

Фото: скрины видео из Telegram-канала Shot / Telegram

Сам Форкс прокомментировал ситуацию в своем канале в соцсетях, заявив о том, что «русский пьяница» оскорбил его и его друга, а затем сам полез на блогера с кулаками.

«Мишень» для Лиги безопасного интернета

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина давно рассматривала блогера в качестве объекта для повышенного внимания. Сотрудники организации уже несколько раз направляли запросы на возбуждение уголовного дела в отношении блогера, но в начале июля почему-то получали отказ.

«Получили отказ в возбуждении уголовного дела в отношении трансгендера-блогера Хилми. А также отказ в возбуждении административного дела по ЛГБТ-пропаганде. Крайне возмущены таким ответом от полиции. Будем обжаловать это решение в прокуратуре», — заявила Мизулина в личном Telegram-канале.

Спустя несколько дней Лига безопасного интернета обжаловала решение в прокуратуре и получила положительный ответ. После обращения силовики Краснодарского края начали проверку в отношении Хилми.

Штраф и уголовный срок

Вечером в среду, 12 июля, скандального блогера задержали в Москве. Одним из поводов для задержания, по мнению адвоката Хилми Константина Ерохина, могла стать как раз драка в ресторане быстрого питания.

«Его доставили из отдела, где он два дня провел. Мы ждем рассмотрения по административному производству по мелкому хулиганству», — пояснил «360» адвокат.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа или ареста. Но в этом случае Симоновский суд после заседания решил пощадить блогера и пригрозил ему штрафом в одну тысячу рублей. На заседании Хилми расплакался. Блогер штраф заплатил и покинул здание.

Телеканал «360»

Однако следственное дело на одном только мелком хулиганстве останавливаться не будет. Хилми подозревают в распространении порнографии, добавил Ерохин.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В этом случае трэш-блогеру грозит от двух до шести лет лишения свободы.

«Отдельно возбуждено уголовное дело по фактам производства порнографической продукции. В рамках этого дела мы активно сотрудничаем со следствием, участвуем в следственных действиях. По поводу хулиганства Хилми уже извинился публично. Конечно, он рассчитывает, что наказание будет не слишком суровым», — отметил Ерохин.

В своем личном канале адвокат блогера отреагировал и прокомментировал посты Мизулиной, которая в последнее время так активно и упорно добивалась проверок и задержания Хилми.

«Прошу о понимании. Пусть суд сделает свое дело. Вы добились своего. Напомню, он рос практически без родителей, с детства нуждался, не мог собрать деньги на школьные обеды. Его все травили и часто унижали», — написал Ерохин.

По данным следствия, Хилми публиковал фото и видео в обнаженном виде в своем личном закрытом канале. Именно за это и зацепились Лига безопасного интернета и правоохранительные органы. Адвокат блогера отметил, что его клиент уже извинился за эту ситуация и призвал всех так не делать.

Фото: личный Telegram-канал блогера Хилми Форкса / Telegram

Теперь вся работа ложится на плечи следственных органов: им предстоит допросить свидетелей и провести еще несколько проверок в отношении блогера. По словам Ерохина, подозреваемый активно сотрудничает со следствием и ничего не скрывает.

Также адвокат в личном канале написал, что Хилми назначили повторное заседание вечером 13 июля. По его словам, блогеру снова вменяют мелкое хулиганство.