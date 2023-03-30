Криминал 30 марта 2023, 17:46 Осквернивший икону российский треш-блогер Стасик Кудрявый подпал под уголовное дело СК возбудил дело об оскорблении чувств верующих против осквернившего икону блогера Соцсети

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Опубликовавший в своем Telegram-канале видео с осквернением иконы треш-блогер Станислав Базаров (псевдоним — Стасик Кудрявый) стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила пресс-служба московского главка СК, молодого человека заподозрили в оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов.

В ведомстве выяснили, что в минувший вторник, 28 марта, блогер в своей квартире в Зеленограде надругался над православной иконой. В этот момент Базаров находился в полуобнаженном виде и совершал непристойные действия. Видео с надругательством над святыней блогер опубликовал в своем Telegram-канале.

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Фигуранта уголовного дела задержали и доставили к следователю. Сотрудники ведомства уже назначили религиоведческую экспертизу.

Судя по публикациям самого блогера, его задержали, когда молодой человек пытался улететь из России. Правоохранители вывели Базарова из самолета.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Базаров уже попадал в поле зрения специалистов после публикации рекламы магазинов по продаже наркотиков. Она подчеркнула, что блогеру требуется помощь и реабилитация.

По ее словам, юноша давно занимается проституцией с согласия матери, а также употребляет наркотики в компании с другими интернет-деятелями.

«Очевидно, что за всей компанией стоит некий „продюсер блогеров“, то есть сутенер или наркодилер (или все вместе)», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что речь в данном случае может идти не только об оскорблении чувств верующих, но и о более серьезном нарушении, на которое должна обратить внимание полиция.

Кроме того, за публикации в открытом доступе подобных роликов блогеру может грозить еще одна статья Уголовного кодекса — о вовлечении детей и подростков в антиобщественные действия. Видео с иконой Мизулина передала для изучения в МВД.