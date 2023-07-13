Эксклюзив 13 июля 2023, 11:27 «Рассчитывает, что наказание будет не слишком суровым». Адвокат Хилми Форкса — о предстоящем судебном заседании Адвокат Ерохин: блогер Хилми Форкс надеется на не слишком суровое наказание блогер Хилми Форкс / Telegram

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Заседание по делу блогера, который известен под псевдонимом Хилми Форкс, пройдет 13 июля в Симоновском суде Москвы. Адвокат Константин Ерохин заявил, что его клиент надеется на не слишком суровое наказание.

«Его доставили из отдела, где он два дня провел. Мы ждем рассмотрения по административному производству по мелкому хулиганству», — уточнил адвокат.

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Это статья подразумевает наказание в виде штрафа или ареста.

«Отдельно возбуждено уголовное дело по фактам производства порнографической продукции. В рамках этого дела мы активно сотрудничаем со следствием, участвуем в следственных действиях. По поводу хулиганства Хилми уже извинился публично. Конечно, он рассчитывает, что наказание будет не слишком суровым», — добавил Ерохин.

Ранее стало известно, что блоги Хилми Форкса и еще одного трансгендера — Даши Корейки (Максим Матвеев) — внесут в реестр запрещенных в РФ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обвинила этих людей в распутном образе жизни и пропаганде ЛГБТ.