13 декабря 2023, 16:29
Качество российского вина выросло за год
Роскачество: российское вино за год стало лучше в среднем на 17%
Качество российского вина за год повысилось в среднем на 17%. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов, его процитировало РИА «Новости».
Во время выступления, посвященного «Винному гиду России — 2023», Протасов отметил, что качество в сегменте отечественных красных вин выросло за год на 23,9%. Для белых вин показатель составил 10%.
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«Рост качества игристых вин составил 16,57%», — указал глава Роскачества.
Протасов добавил, что количество регионов аудита при составлении «Винного гида России» в 2023 году увеличилось до 10. В 2018 году в список входили пять субъектов. Сейчас в перечне есть все российские регионы, в которых выращивают виноград, отметил глава Роскачества.
Для актуального исследования отобрали три тысячи образцов. Это стало рекордом за все время существования проекта.
Ранее россиян предупредили о подорожании импортных вин. По прогнозам специалистов, в 2024 году в РФ будет две волны повышения стоимости такого алкоголя.
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