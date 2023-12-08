Общество 08 декабря 2023, 03:23 Россиян предупредили о подорожании алкоголя «Известия»: алкоголь подорожает в России после Нового года Freepik

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Заранее закупать алкоголь на праздники не обязательно — до Нового года цены на него не изменятся. А вот в следующем году эксперты предсказывают две волны подорожания спиртосодержащих напитков. Об этом написали «Известия».

Перед Новым годом цены на шампанское не поползут вверх. Напротив, главный новогодний напиток может даже подешеветь за счет акций и скидок. Дело в том, что декабре производители и ретейлеры зарабатывают на объеме продаж, поэтому им не нужно повышать наценки на алкогольные напитки. Об этом газете рассказал зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

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«В худшем случае цены перед Новым годом сохраняются на прежнем уровне, в лучшем случае — снижаются. С алкогольной продукцией так было всегда», — согласился Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Повышения цен эксперты ожидают уже в следующем году. В первую очередь это коснется вина. С 1 мая значительно вырастут акцизы на вино и шампанское — почти в три раза.

Вадим Дробиз спрогнозировал две волны подорожания импортных вин в следующем году. Первая будет в феврале из-за увеличения ввозных пошлин. Вторая — в мае из-за повышения акцизов. Причем рост цен может быть вполне ощутимым — в полтора-два раза. Вслед за ростом цен на импортные вина начнут дорожать и российские, уверен эксперт

Ранее стало известно, что говядина может заметно подорожать к Новому году.