Общество 09 января 2024, 22:50 Российские морозы против китайских авто. Иномарки из КНР оказались не готовы к холодам? Автоэксперт Попов: китайские авто повели себя нестандартно в условиях морозов Unsplash

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Россияне, купившие машины китайского производства, во время январских и декабрьских морозов пожаловались на неожиданные поломки. О своих проблемах автомобилисты активно рассказывают в социальных сетях. Действительно ли иномарки из КНР оказались не готовыми к условиям русской зимы — в материале «360».

Испытание холодом

Плохо работает печка и «глючат» экраны

Из-за аномальных морозов многие автовладельцы в столичном регионе столкнулись с отказом техники. Водители массово пожаловались на то, что JAC, Haval и другие китайские модели подвели их в самый неподходящий момент.

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Приборные панели некоторых машин из-за холодов плохо реагировали на сенсор, многофункциональные мультимедийные устройства «глючили», а топливные насосы сильно жужжали, плохо качали или вовсе выходили из строя.

«На Haval плохо работает печка. В прошлом месяце в автосервис обратились 64 владельца китайских машин», — рассказали РБК в одном из автосервисов.

На форумах автолюбителей владелец Chery Tiggo рассказал о хрипящих звуках из аудиосистемы, возникающих при температуре -10 градусов. Водители Geely Tugella пожаловались на проблемы с бесключевым доступом, сообщило издание «Деловой квартал».

У бренда Exeed возникли проблемы с климат-контролем, связанные с его замерзанием. При этом после прогрева авто все начинало работать снова.

РИА «Новости»

«Рабочая лошадь» лишилась педали

На днях владелица китайского кроссовера Changan CS55, базовая модель которого стоит от двух миллионов рублей, пожаловалась на отвалившуюся педаль газа. Шокированная женщина записала видео, на котором рассказала, как это произошло. Ролик опубликовали на сайте Pikabu.

«Ребят, сказать, что я в шоке — не сказать ничего. <…> Рабочая лошадка. <…> Педаль газа, она просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила!» — возмутилась автовладелица.

Авария на М-11

«Китаец» с негодными шинами спровоцировал массовое ДТП с участием 66 машин на трассе М-11 в Новгородской области. Автомобиль Chery врезался в металлическое дорожное ограждение, сообщили в региональном СУ СК.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии», — заявили следователи.

РИА «Новости»

Все сошлось в одной точке

С китайскими машинами в условиях русской зимы сложилась нестандартная ситуация, рассказал «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Просто „китайцев“ стало больше <…> Ну все может быть, честно, такая очень нестандартная ситуация для восприятия», — отметил специалист.

Он добавил, что сам ездит на отечественной Lada Vesta, и она все морозы до -28 градусов «ведет себя молодцом».

«Заводится, никаких проблем не возникает. Все работает вообще в полном объеме. При том, что большая часть электроники на ней, угадаем, китайская», — рассказал Попов.

РИА «Новости»

На большинстве иностранных автомобилей, в том числе европейских, почти наверняка тоже стоят китайские элементы. Как минимум — собранные в КНР, отметил автоэксперт.

«Поэтому это вопросы к аномальности морозов и к распространенности „китайцев“. <…> Просто народ обратил внимание: а как себя „китаец“ поведет? А вот нестандартно. Все сошлось в одной точке: много „китайцев“, сложная экономическая ситуация. Они атакуют наш рынок. И сложные морозы. Вот все вместе и сошлось», — заключил специалист.

Сотрудники автосервисов заверили, что с наступлением аномальных холодов увеличилось количество обращений со всеми марками машин. Любой автомобиль может замерзнуть и не запуститься. Это зависит от года выпуска машины, типа сигнализации и вида аккумулятора.

Чаще всего от холода страдают авто с двигателями, работающими на дизельном топливе. В морозы у всех владельцев машин возникают примерно одинаковые проблемы: садятся аккумуляторы, электронные блоки дают сбои, а дизтопливо замерзает.