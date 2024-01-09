Происшествия 09 января 2024, 15:17 СК назвал виновника массовой аварии под Новгородом СК: массовое ДТП под Новгородом спровоцировал Cherry с шинами не по погоде Пресс-служба Следственного комитета

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Смертельную массовую аварию в Новгородской области, по предварительным данным, спровоцировал водитель автомобиля Cherry с не соответствовавшими погоде шинами. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

За рулем иномарки был 70-летний житель Коврова. Предварительно, мужчина потерял управление, и автомобиль врезался в металлическое ограждение. Водитель оказался заблокирован в машине, а его жена вышла из нее, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Но ехавшие по трассе автомобили стали последовательно врезаться в иномарку и друг в друга. Водитель Honda, пытаясь избежать столкновения, тоже врезался в ограждение. Он и его жена вышли на проезжую часть, где стали жертвами ДТП. В машине были двое маленьких детей: младенец 2023 года рождения погиб, двухлетний ребенок пострадал.

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По версии следствия, на задней оси Cherry были покрышки, «не соответствующие дорожным условиям», что и могло стать причиной первой аварии, за которой последовали остальные.

ДТП с участием 66 автомобилей случилось 8 января. Помимо ребенка и его родителей, погиб водитель одного из автомобилей. Пострадали 17 человек, пятерым несовершеннолетним потребовалась госпитализация.

Продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Следователи УМВД по региону также возбудили дело о нарушении ПДД (статья 264 УК РФ).