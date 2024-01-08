Транспорт 08 января 2024, 17:26 Автослесари назвали главные проблемы китайских машин в морозы РБК: автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы Freepik

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Центральную Россию в первые дни нового года накрыли лютые морозы. Из-за аномального похолодания техника начала ломаться и отказывать в работе, многим автовладельцам пришлось обращаться за помощью к специалистам, сообщил РБК.

Представители автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались водители, в том числе китайских машин, доля которых в России заметно выросла.

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«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval», — рассказали в автосервисе Remtech.

Чаще всего у машин плохо работали приборные панели, топливные насосы, печка. По словам представителей сервиса, только в декабре за помощью к ремонтникам обратились 64 владельца китайских авто.

Но ситуация в разных компаниях оказалась не одинаковой. Так в автосервисе «Автолегенд» РБК ответили, что китайских машин в ремонте мало. В морозы водители в основном обращались из-за разрядки аккумулятора и невозможности запустить двигатель.

«Любая машина может замерзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор», — заявили в автосервисе «Академический».

Там также отметили, что чаще всего в холода у машин возникают проблемы с аккумулятором. При этом обычно страдают дизельные авто.

«У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», — добавили в компании.

Ранее в России упал спрос на машины китайских производителей. За 10 месяцев 2023 года в России продали 406,5 тысячи авто из КНР, но в 2024-м их число заметно снизится. Основные причины — повышение Центробанком ключевой ставки, ввод утилизационного сбора и сокращение объемов кредитования.