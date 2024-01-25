Эксклюзив 25 января 2024, 15:03 Работает нейросеть. В МВД рассказали, как Украина ищет агентов для спецслужб Советник главы МВД Овчинский: Украина использует нейросеть для поиска агентов

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Украинские спецслужбы проводят точечную работу по поиску лояльных к Киеву россиян. Прежде чем обратиться к кому-то, они запускают в Сеть информацию и следят за реакцией общества, а затем с помощью нейросети выявляют потенциальных агентов. Об этом в беседе с Аксиньей Гурьяновой в эфире «360» рассказал советник главы МВД, экс-глава Российского бюро Интерпола Владимир Овчинский.

По его мнению, сейчас спецслужбы могут запустить в интернете информацию о том, что это якобы «русские сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, чтобы убить военнопленных».

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«Найдутся те, кто в это поверит», — подчеркнул Овчинский.

Дальше, объяснил советник главы МВД, тех, кто поддержит такую точку зрения, занесут в специальную базу данных. Затем пропагандисты используют нейросеть.

«С помощью искусственного интеллекта они составляют психологический портрет тех, с кем можно работать. После — выходят с ними на контакт и предлагают обмениваться информацией», — пояснил Овчинский.

Спецслужбы, по его словам, работают не в темную. Когда они выходят на определенного человека, у них уже есть четкий психологический портрет потенциального агента.

«Дальше их втягивают в преступную деятельность. К сожалению, предатели были и будут на протяжении истории», — заключил Овчинский.

Днем 24 января официальный Киев взял на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными. В Генштабе страны заявили, что борт сбили ЗРК Patriot. Однако спустя несколько часов Минобороны Украины отказалось признать ответственность за падение российского Ил-76 в Белгородской области. Украинские СМИ начали массово менять заголовки в уже вышедших новостях.