Общество 30 июня 2023, 23:46 Прошла любовь. Как будут знакомиться россияне после ухода Tinder Психолог Гладышева: сайты знакомств помогают пользователям избавиться от комплексов Kelly Sikkema / Unsplash

Читать 360tv в

Tinder окончательно ушел из России. Кто-то еще точно будет пытаться попасть туда через VPN, но это вряд ли поможет. Как мы будем жить и знакомиться без популярного приложения — в материале «360».

Tinder — популярный международный сервис, предназначенный для онлайн-знакомств, который предоставляет пользователям возможность находить партнеров на основе общих интересов, предпочтений и геолокации. По статистике, сервис пользуется особой популярностью среди подростков, которые стремятся найти свою вторую половинку или просто компанию для общения. Ведь для этого достаточно лишь открыть свое мобильное устройство и скачать приложение.

Реклама

Tinder основали в 2012 году, и за небольшой период времени он стал одним из самых популярных сервисов знакомств в мире. В России о нем узнали благодаря Олимпиаде, проведенной в Сочи в 2014 году, когда иностранные спортсмены активно начали писать о нем на своих страницах в Twitter. Уже к 2016 году число скачиваний приложения в России достигло 240 миллионов.

Ilyuza Mingazova / Unsplash

Однако в мае 2023 года компания Match Group, которая владеет сервисом, объявила о закрытии своей деятельности в России. Причины такого решения официально не объяснили, но многие считают, что это связано с отсутствием возможности приема платежей из России из-за введенных санкций.

Напомним, что в апреле 2022 года такая же ситуация произошла с онлайн-сервисом для знакомств Badoo, который находился на втором месте в России после приложения Tinder по числу пользователей.

Несмотря на скептическое отношение большинства людей к интернет-знакомствам, некоторые все же смогли найти там свою любовь.

«У меня есть подруга, которая с помощью сервиса Tinder нашла себе мужа. Она свайпнула вправо парня с неудачными фотографиями, но когда они встретились лично, она поняла — это тот самый человек, которого она ждала», — рассказал один из пользователей приложения.

У каждого своя уникальная история

«Я начал пользоваться приложением Tinder около пяти лет назад. После третьего свайпа направо у меня образовался мэтч, и спустя полтора часа мы встретились с девушкой, а еще через пять часов мы начали встречаться. Это были мои лучшие отношения и длились они полтора года. Однако это была одноразовая акция, потому что потом, когда я переехал в Москву, я понял, что Tinder в Питере и Tinder в Москве — это разные вещи. В Питере девушки были менее зациклены на получении выгоды от встреч с молодыми людьми, а в Москве ситуация была немного другой, и для того, чтобы находить нормальные мэтчи, нужно было сделать хорошую фотосессию и поставить в профиль красивые фотографии», — отметил один из пользователей приложения.

Совет подруг привел к успеху

«Я опросил шесть своих подруг, чтобы они помогли мне выбрать наиболее хорошие фотографии для профиля, и они выбрали абсолютно противоположные с моим вкусом фотографии. Однако когда я разместил их в профиле, то набрал более 100 мэтчей за сутки. Я начал ходить на свидания, которых было довольно много. Примерно спустя 20-30 свиданий мне наконец-то удалось найти человека, с которым я готов вступить в отношения. Наши отношения продлились около месяца и завершились относительно недавно из-за того, что мы совершенно разные люди, и разница в возрасте у нас составляет более 10 лет», — рассказал пользователь приложения.

Чем живее, тем лучше

Многие пользователи приложения и психологи отмечают, что самые настоящие и искренние знакомства происходят именно вживую. Когда вы видите человека наяву, вам гораздо проще понять его настроение, прочувствовать эмоции и в целом понять, насколько человек вам подходит.

За экранами планшетов, телефонов и ноутбуков гораздо сложнее определить совместимость с человеком, именно поэтому многие пользователи приложения в итоге поняли, что предпочитают личное общение.

Duri from Mocup / Unsplash

«Большая проблема в том, что когда ты смотришь на человека по фотографии и короткому описанию, вживую это может быть совсем не то, чего ты ожидаешь. Сейчас я сделал вывод, что интернет-знакомства — не мое. Я хочу не просто встретить человека для того, чтобы закрыть потребность в одиночестве, а найти действительно приятного, хорошего и подходящего партнера, а Tinder в этом случае вряд ли поможет. Я понял для себя, что больше не буду, находясь в России, использовать онлайн-сервисы для знакомств, потому что не могу найти то, что мне нужно. Для меня проще познакомиться на концертах групп, которые я слушаю, ведь если девушка пришла на такой же концерт, значит, у вас априори будет много общего, и это гораздо лучше, чем Tinder, Badoo и прочее», — отметил другой пользователь приложения.

Скажем комплексам «До свидания!»

Считается, что социальные сети и интернет-знакомства в некоторых случаях помогают повысить свою самооценку и избавиться от комплексов. Психолог Марина Гладышева прокомментировала «360» это утверждение.

«Некоторым людям интернет-знакомства нужны для отхода от неких комплексов. Например, когда девушка не планирует ходить на свидания, но ей хочется, чтобы у нее было ощущение востребованности, интереса со стороны мужчин, а на интернет-ресурсах как раз можно получать внимание, приглашения на свидания, но при этом никак на это не реагировать. То есть человек на самом деле компенсирует свою невостребованность, и он не собирается никак решать ее в реальности. Ему достаточно уже тех знакомств, которые у него есть. Он сидит дома, ему хватает сайта, и он не планирует находить контакты в реальной жизни с людьми. То есть в этом случае происходит некая замена реальной жизни», — отметила психолог.

Kiwihug / Unsplash

Таким образом, общаясь онлайн, мы можем визуализировать свой имидж, самостоятельно придумать свой образ, который мы хотим транслировать обществу.

Интроверт или экстраверт — вот в чем вопрос

Сказывается ли общение в социальных сетях или онлайн-знакомства на развитии интровертности, а также какое влияние оказывает интернет на образ жизни людей в современном мире? По мнению психолога Марины Гладышевой, в целом приложение Tinder и онлайн-общение никак не сказываются на развитии интровертности.

«Потому что человек уже существует таким, какой он есть, и исходя из этого он уже и выбирает способы общения, то, как он любит контактировать с людьми. Сейчас в силу концепции загруженности большинства людей, специфики работы, людям проще так знакомиться, и это не говорит об их интровертности или экстраверности, это говорит об их стиле жизни. Человек может быть и экстравертом, но общаться в социальных сетях, потому что сейчас мы все там общаемся», — уточнила собеседница «360».

«VK знакомства» — российский аналог Tinder

Закрытие приложения открыло новые возможности для российских интернет-порталов, которые могут предложить альтернативные сервисы знакомств. Одним из таких сервисов стал «VK знакомства». Это специальное приложение, разработанное социальной сетью «ВКонтакте», которое позволяет пользователям находить подходящих партнеров для дружбы, общения или отношений. При этом пользователи приложения не встретят в нем своих друзей из социальной сети. Такая функция была создана специально, чтобы создавать только новые знакомства.

«VK знакомства» работает по такому же принципу, что и Tinder: свайп вправо — лайк, влево — дизлайк. Если лайки совпали, появляется возможность пообщаться. Приложение состоит из четырех разделов: «Анкеты», где находятся карточки с аватарками и описанием людей; «Лайки», где можно увидеть количество людей, которым вы понравились; «Чаты», где можно пообщаться с понравившимися пользователями и «Профиль», где пользователи в любой момент могут отредактировать или вовсе удалить анкету.

Kristina Litvjak / Unsplash

Сервис интегрирован с уже существующими профилями пользователей «ВКонтакте». Это означает, что для создания профиля в приложении для знакомств можно использовать данные и фотографии из социальной сети. Кроме того, в приложение добавили множество интересных фильтров, которые помогут улучшить качество фотографий и сделать их еще более привлекательными.

Закрытие сервиса Tinder, с одной стороны, расстроило пользователей, многие из которых признались, что будут скучать по приложению. Но с другой стороны открыли новые перспективы для развития российских интернет-порталов, которые уже пришли на замену популярному сервису.