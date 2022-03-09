Сервис знакомств Badoo расстанется с Россией

Сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz решили порвать отношения с Россией и Белоруссией. Об этом стало известно из финансового отчета на сайте американской компании Bumble Inc.

Приложения Badoo, Bumble и Fruitz для поиска второй половинки вскоре удалят из App Store и Google Play не только в России, но и в Белоруссии. Компания не уточнила, по каким причинам решила прекратить работу в этих странах.

Совокупный доход Bumblе Inс. на рынках России, Украины и Белоруссии в 2021 году составил примерно 2,8% от общего годового дохода. При этом компания указала, что на долю трех стран приходится менее 0,1% дохода от приложения Bumble, написала «Газета.ru».

Ранее стриминговый сервис Spotify приостановил продажу премиум-подписки в России. Причиной стали ограничения работы платежных систем Visa и Mastercard, писало РИА ФАН.

Свою деятельность в России приостановил и музыкальный лейбл Universal Music Group. Компания заявила, что немедленно прекращает работу в РФ и закрывает все офисы на территории страны, передавал RT.