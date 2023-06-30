Общество 30 июня 2023, 09:04 Приложение Tinder перестало работать в России Приложение Tinder перестало работать в России и пропало из Google Play и AppStore Freepik

Читать 360tv в

Сервис для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестал работать в России. Он пропал из магазинов приложений Google Play от Google и AppStore от Apple.

Теперь в приложении, если оно осталось на устройстве, нельзя пользоваться его основным функционалом: «свайпать» анкеты людей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Реклама

«Программа лишь высвечивает информацию об ошибке и просьбу зайти позже», — написало агентство.

Tinder — популярное приложение для мобильных платформ Android и iOS, которое предназначено для знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. О том, что оно больше не будет работать в России с 30 июня, сообщала компания Match Group, которая является владельцем сервиса.

Но уход площадки никак не повлияет на россиян, уверена сваха и телеведущая Роза Сябитова. По ее мнению, у людей есть множество других способов: в новых группах, на мероприятиях, через знакомых. Кроме того, подчеркивала сваха, в Tinder было много мошенников.

С уходом Tinder с российского рынка его аналоги «Мамба» и «VK Знакомства» стали пользоваться большей популярностью. VK также работает над приложением для знакомств, где пользователей не смогут идентифицировать через аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Его должны запустить этим летом.