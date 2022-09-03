Важное 03 сентября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Россия и мир простились с Михаилом Горбачевым. В последний путь первого президента СССР проводили цветами Михаила Горбачева похоронили в Москве: подробности

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В Москве завершились похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Центр столицы 3 сентября заполнили люди с цветами. Артисты, российские и зарубежные политики, иностранные дипломаты, депутаты всех уровней пришли проститься с одним из главных политиков XX века.

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Человек, который изменил мир

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым прошла в Колонном зале Дома союзов. Всех проходящих запускали с улицы Кузнецкий мост через рамки.

Из-за большого количества собравшихся время гражданской панихиды продлили на два часа. На улице выстроилась огромная очередь из москвичей и приезжих из других регионов. Они принесли цветы, чтобы почтить память последнего лидера Советского Союза.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в беседе с РИА «Новости» заявил, что пришел отдать дань памяти Михаилу Горбачеву.

«Конечно, он пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет оспаривать, что этот человек действительно изменил мир. Это просто дань уважения», — заявил Борисов.

На церемонии присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывший омбудсмен по правам человека Владимир Лукин, певица Алла Пугачева, журналисты Владимир Познер и Светлана Сорокина и многие другие.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал на церемонию с букетом цветов, которые возложил к гробу политика. После он выразил соболезнования дочери Горбачева Ирине Горбачевой-Вирганской.

Рядом с гробом первого президента СССР разместили большой черно-белый портрет и государственные награды. На месте дежурила рота почетного караула. Все пришедшие на церемонию проходили мимо огороженной части помещения.

В Дом союзов приехало большое число зарубежных дипломатов. Посол США Джон Салливан возложил к гробу Горбачева букет роз, поклонился и перекрестился. Также на прощание прибыли главы посольств Германии и Японии Геза Андреас фон Гайр и Тоехиса Кодзуки. Все они выразили соболезнования родным покойного.

Специально для участия в гражданской панихиде с первым президентом СССР в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как и другие иностранные политики, он возложил цветы к гробу советского лидера. Орбан подошел к семье Горбачева и выразил соболезнования.

Маленькие поступки великого политика

Самым неожиданным гостем оказалась бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси.

Ее полномочный представитель пояснил «360», что именно она в свое время добилась потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, помирила Рейгана и Горбачева и организовала визит советского лидера в США в 1987 году.

«Этот человек дал свободу и мир. Страна была полностью закрыта, а он ее открыл. Для него все это было не так просто. Но он сделал очень много», — заявила Масси собравшимся вокруг нее журналистам.

В очереди для прощания в Дом союзов собралось огромное количество людей разных возрастов.

«Я училась в институте, когда Горбачев стал генеральным секретарем. Это было особое время, когда все говорили, что пришел порядочный, честный человек. Сколько я живу, ни разу в нем не разочаровалась. У него было одно важное качество: он ставил человека на первое место», — рассказала жительница Москвы, пришедшая на панихиду.

Историк Екатерина в силу своего возраста правления Горбачева не застала, но занималась темой перестройки и историей постсоветской России.

Президента СССР она назвала важной фигурой и отметила, что больше всего ее впечатлили отношения политика с женой.

«Когда у человека есть в жизни такая любовь, это очень многое значит. Его отношение к женщине показывало его отношения к другим людям. Он был эмпатичным, способным слышать других», — отметила историк.

Продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Известиями» рассказал, что был лично знаком с Горбачевым и однажды даже уговорил его прийти на «Фабрику звезд».

«Вот такие поступки маленькие может делать только большой, великий человек. Может прийти, с молодыми ребятами сесть и сказать: „Давай, Витюш, споем что-нибудь, что любила Раиса Максимовна“. Великий человек», — подчеркнул продюсер.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Михаила Горбачева на катафалке AURUS Lafet доставили на Новодевичье кладбище Москвы. Политика похоронили рядом с женой Раисой.

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