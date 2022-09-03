Важное 03 сентября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber Венок от Путина установили в изголовье гроба с Горбачевым Президент России Путин прислал траурный венок на похороны Горбачева РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прислал траурный венок на церемонию прощания с последним лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Высокий венок из зеленых ветвей с красными цветами и лентой в цветах российского триколора установили в изголовье гроба. Сам президент России на церемонию прийти не смог.

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Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице Москвы на следующий день после сообщения о смерти первого и единственного президента СССР. Российский лидер возложил к гробу букет роз, почтил умершего минутой молчания и поклонился перед уходом.

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Венки на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым также прислали администрация президента России, правительство, премьер-министр Михаил Мишустин, министерства, организации и компании.

Как сообщил RT, с букетом в Колонный зал Дома союзов прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к гробу.

Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни в возрасте 91 года в минувший вторник, 30 августа. «360» ведет прямую трансляцию с церемонии прощания с первым президентом СССР.

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