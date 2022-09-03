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Гроб с телом Горбачева доставили на кладбище на AURUS Lafet

Гром с телом Михаила Горбачева привезли на Новодевичье кладбище на AURUS Lafet

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Из Колонного зала Дома союзов вынесли гроб с телом последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева. На Новодевичье кладбище его привезли на ритуальном AURUS Lafet.

У кладбища, где похоронят Горбачева, начали разгружать машины с траурными венками.

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Катафалк уже заехал на территорию Новодевичьего кладбища. За ним последовала траурная процессия.

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Церемония прощания с Горбачевым проходила 3 сентября, с 10:00 до 12:00, в Доме союзов. Проститься с ним пришли сотни людей. Приехали известные политики, зарубежные послы, заметили там и Аллу Пугачеву.

Почтить память Горбачева прибыл также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент РФ Владимир Путин простился с Горбачевым заранее, до официальной церемонии.

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