Эксклюзив 19 апреля 2024, 01:11 Статистика и смертельные случаи. Почему нужно запретить вейпы Директор «Школы в Некрасовке» Булаева: вейпы — огромная проблема современности Unsplash

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Депутаты Московской городской думы поддержали законодательные инициативы, направленные на регулирование вейпинга. Они касаются усиления ответственности за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, запрета информации о дистанционной продаже вейпов и введения ответственности за ее распространение. «360» пообщался с экспертами, которые оценили необходимость такой меры.

Многочисленные исследования показывают, что вейпы наносят такой же вред здоровью, как и обычные сигареты, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, законопроект предусматривает наделение полиции полномочиями составлять документы об административных правонарушениях и рассматривать дела, связанные с продажей табака и вейпов детям.

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Также предлагается ввести отдельную административную ответственность за повторное нарушение в течение года и увеличить размер штрафов. Изменения могут вступить в силу с 1 января следующего года.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева: вейпы — проблема современности Рынок впереди здравого смысла Вейпы — огромная проблема современности. Причем масштаб этой проблемы мы еще не осознаем — не понимаем до конца, как они влияют на людей, особенно молодых. Рынок и спрос тут бегут впереди заботы о безопасности и здравого смысла. Поэтому я полностью поддерживаю и приветствую законодательную инициативу о регулировании продажи и распространения вейпов. Она была поддержана Мосгордумой и передана в федеральный парламент. Pxhere Нужна совместная работа власти и общества Доступность этих устройств, схожесть их с гаджетами в купе с приятными вкусами делают их очень привлекательными, в том числе и для детей. Поэтому я искренне считаю, что на них должны быть распространены все ограничения, связанные с табаком — запреты продажи несовершеннолетним и курения в общественных местах, маркировка, регулирование стоимости. Мы в «Школе в Некрасовке» проводим тематические классные часы и лекции о вреде вейпов, подключаем к просветительской работе наши медклассы. Но эффективной может быть только совместная работа власти и общества.

2 Общественный деятель Владимир Михайлов: нужно штрафовать родителей Стоит ли запретить вейпы для всех или только для детей? Прежде всего, нужно определить: если это опасно и наносит вред здоровью (понятно, можно сказать, что и табак наносит вред здоровью, и спиртное), то, конечно, нужно запрещать полностью. Сейчас ограничена продажа детям до 18 лет, но все равно они (вейпы — прим. ред.) везде лежат, они же не скрыты, как сигареты. Пройти по любым магазинам — они в открытом доступе. По-моему, в июле или в июне прошлого года приняли закон по ограничению продажи до 18 лет. За последние 10 лет в 10 раз среди детей выросло количество [случаев] употребления вейпов. Потом я знаю, что сейчас три фракции в Государственной думе внесли законопроект о полном запрете вейпов. Понимаете, когда рассказывают про сигареты, все понимают, что все равно они вредят здоровью. А про это (вейпы — прим. ред.) рассказывают, что чуть ли оно не безвредно. Есть статистика, есть и смертельные случаи. Так что я считаю, что если это наносит вред здоровью, надо запрещать. Unsplash Как еще можно урегулировать, помимо запрета? Я согласен, <…> запреты, штрафы — это не решение проблемы. [Нужна] разъяснительная работа, дальше — контроль за родителями. Номер один — родители за этим должны следить. Сегодня, если ребенок до 18 лет взял сигарету и курит, то родителей нужно штрафовать. У нас вообще не работает этот закон, соответственно, прежде всего, нужна ответственность родителей.

Предупреждение о том, что курение вредит здоровью, нужно наносить прямо на устройства для вейпов, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила соответствующее предложение зампредседателя Госдумы Анне Кузнецовой и председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву.

Депутаты от фракций «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения».