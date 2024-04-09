Общество 09 апреля 2024, 08:56 Запрет на полную продажу вейпов предложили ввести в России Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России разработали в Госдуме Pixabay

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Депутаты от фракций «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения». Об этом сообщил ТАСС.

Авторы документа призвали полностью запретить торговлю в рознице жидкостями для вейпов, а также способами их доставки. Депутат Ярослав Нилов отметил, что в настоящее время идут консультации по законопроекту, в скором времени он поступит в Госдуму.

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«Полагаем необходимым в целях народосбережения установить полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне. Хотя он приведет к потере доходов федерального бюджета, но здоровье нации для будущего нашей страны значительно важнее», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в правительстве России поддержали идею кратно увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.