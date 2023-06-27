Общество 27 июня 2023, 14:13 Госдума приняла законопроект о тюремном сроке для коллекторов Спикер Госдумы Володин: принят закон об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы

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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания для коллекторов за применение насилия или угрозы. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно закону, за угрозы, порчу имущества, шантаж и другие противоправные действия коллекторам грозит срок заключения до 10 лет, если преступление совершено организованной группой. Также новой статьей УК РФ предусматриваются штрафы до пяти миллионов рублей и принудительные работы.

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Володин напомнил, что ранее обсуждал вопрос об ужесточении наказания для коллекторов со своими подписчиками в соцсети. Он отметил, что за инициативу проголосовали 97% респондентов.

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул спикер Госдумы.

В минувшем году специалисты ГУФССП России по Московской области получили 1767 обращений на действия коллекторов. В 173 случаях заявки оказались обоснованными. В отношении нарушителей составили административные протоколы.