Общество 25 февраля 2024, 22:10 Перевозчики соберут пароли и данные пассажиров. Законно ли это? Адвокат Киракосян: IP-адреса и пароли пассажиров относятся к персональным данным Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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С 1 сентября российских перевозчиков могут обязать собирать больше информации о пассажирах. Речь идет в том числе о данных банковских карт и IP-адресах россиян. Проект подготовил Минтранс. «360» пообщался с экспертами и выяснил, законно ли это.

Какие данные будут собирать

Помимо паспортных данных, перевозчиков решили обязать передавать в единую базу другую информацию, которую путешественник указывает при бронировании. Речь идет о данных банковских карт, адресах электронной почты, сведениях о билете, IP-адресах, номерах телефонов, а также о паролях от учетных записей.

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При оплате банковской картой перевозчик должен передавать данные о четырех последних цифрах и название банка, данные о стоимости билета и классе обслуживания в поезде. Заниматься этим будут на воздушном и железнодорожном видах транспорта, а также при междугороднем и международном сообщении. Исключением станут рейсы между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью.

Полученные сведения планируют хранить в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Сейчас туда направляют паспортные данные россиян, даты поездок и маршрут. Доступ к базе есть у МВД, ФСБ, Ространснадзора и Росавиации. Сведения будут храниться в системе в течение семи лет.

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Что говорится в законе

IP-адреса, банковские карты пассажиров, иные сведения о личной жизни лица, такие как адрес его электронной почты и пароли учетных записей по закону относятся к сфере персональных данных, рассказал «360» руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов ГРАД в Москве, почетный адвокат Рубен Киракосян.

«Сфера персональных данных Российской Федерации, и вообще информационная сфера охраняется законом, высшим законом страны — Конституцией Российской Федерации. Статья 24 Конституции Российской Федерации определяет, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», — напомнил юрист.

РИА «Новости»

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомиться с документами и материалами, затрагивающими его права и свободы. Это означает, что любая заявленная цель обработки персональных данных со стороны органов госвласти должна быть ясной, четкой и не может практиковаться в расширительном толковании, подчеркнул правозащитник.

«Значит, если эта обработка необходима для исполнения функции органа государственной власти, то должно быть ясно, какая функция исполняется и с какой целью и задачей», — объяснил он.

По словам адвоката, на самом деле вопрос заключается в гарантиях безопасности сбора и хранения персональных данных, а также в том, как их обрабатывают конкретные сотрудники. Киракосян привел в пример случай из практики, когда сотрудники полиции получили доступ к камерам видеофиксации. В их руки попали материалы о некой женщине.

Этим видеоматериалом ее третировали, вымогая денежные средства. То есть вопрос в том, как будет на местах, на земле условно говоря, исполняться данное правило о гарантиях безопасности персональных данных каждого из нас. Рубен Киракосян адвокат

РИА «Новости»

Зачем нужен сбор данных о пассажирах

Несколько лет назад в России приняли закон, упрощающий сбор информации. В 2023 году утвердили документ, запрещающий собирать и передавать персональные данные, напомнил в комментарии «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Он подчеркнул, что федеральный закон предусматривает запрет на сбор и получение любой информации о личной жизни, деловой переписке и других сведений.

«Но наряду с этим в целях совершенствования и защиты безопасности интересов государства, ее целостности границ, были приняты другие нормативные акты, определяющие и защищающие интересы прежде всего государства», — добавил специалист.

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Согласно этим нормам, государство имеет право и возможности собирать информацию для передачи в уполномоченные органы. В данном случае речь идет о следователях и ФСБ, которые занимаются полноценной защитой имущества в России, населения, юридических лиц и самого государства.

«По сему, данная информация, возможно, допускается, ее сбор и передача службам. <…> То есть в этом случае все ваши покупки, все ваши перемещения и все ваши id-номера будут переадресовываться и храниться в течение семи лет. В том числе будет информация о ваших картах, о номерах, об остатках счета», — подытожил правозащитник.

Он уточнил, что сведения не будут распространяться. Их смогут раскрыть только по запросу суда. Комсолев еще раз отметил, что мера необходима для защиты интересов государства. Сейчас нормы ужесточают, но рано или поздно их смягчат, резюмировал правозащитник.