Эксклюзив 22 февраля 2024, 15:33 Афера не пройдет. Почему в России не допустят сбор IP-адресов пассажиров Юрист Шалоносов: Минтранс не обяжет перевозчиков передавать IP-адреса пассажиров Freepik

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Минтранс России предложил обязать перевозчиков вносить в единую базу данные банковских карт, IP-адресов, телефонов, электронной почты и пароли учетных записей пассажиров. Нововведение нарушит права россиян и спровоцирует учащение случаев мошенничества, заявил «360» юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов.

Угроза мошенничества

Приказ, подготовленный министерством, попал в руки журналистов. Он коснется междугородных и международных поездок на воздушном, водном и железнодорожном транспорте. Данные пассажиров передадут в единую систему обеспечения транспортной безопасности. По задумке Минтранса, новые правила вступят в силу 1 сентября. Однако Эдуард Шалоносов уверен, что этого не произойдет — документ не подпишут.

Проект в таком или другом виде невозможен, потому что, во-первых, он будет нарушать конфиденциальные данные, во-вторых, будет способствовать совершению преступления. <…> Это попросту будет всемирная или всероссийская мошенническая схема. Эдуард Шалоносов

Такая инициатива, по мнению юриста, несет большие риски. Эдуард Шалоносов предупредил, что давать сотрудникам организаций-перевозчиков доступ к банковским продуктам опасно.

«Если сотрудник заберет ПИН-код, данные банковской карты, то для мошенников это карт-бланш», — сказал он.

Банковская тайна

С точки зрения предотвращения преступлений, по словам юриста, идея не имела смысла. Московский уголовный розыск, отметил Эдуард Шалоносов, и так мог беспрепятственно подключиться к любой терминальной системе и увидеть, кто снимал деньги. К тому же данные, которые предложили вносить в единую базу, неинформативны.

«Информация о банковских картах закрыта, и получатель денег не видит ее. <…> IP-адрес — это паспорт телефона, и он никак не связан с платежной системой», — сказал он.

РИА «Новости»

Эдуард Шалоносов добавил, что по закону банковскую тайну раскрывать нельзя. К тому же россияне перестанут хранить деньги в отечественных банках, а это скажется на экономике.

«Россияне перестанут хранить деньги в российских банках. К чему это приведет? <…> Проект не пройдет, потому что он, во-первых, нарушает финансовую стабильность или автономию воли плательщика, во-вторых, банки не видят номера карт и IP-адреса, в-третьих, небезопасно раздавать сотрудникам пароли, доступ», — сказал он.

Специалист предупредил, что в случае с законопроектом авторам предстояло бы получить заключение Минфина, Управления ФСБ и Управделами президента. Он уверен, что идею не одобрят.