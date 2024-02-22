22 февраля 2024, 20:38
Минтранс объяснил новые правила для перевозчиков
Минтранс: перевозчики не будут собирать дополнительную информацию о пассажирах
Транспортные перевозчики России не будут обязаны собирать дополнительную информацию о пассажирах, кроме той, что указана в билетах. Об этом РБК рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.
«Перечень информации <…> меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», — сообщил Баканов.
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Новый приказ позволяет перевозчикам передавать информацию в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. АЦБПДП гарантирует безопасность хранимой информации, отметил Баканов.
Юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов объяснил, почему Минтранс не станет обязывать перевозчиков передавать IP-адреса пассажиров. По его словам, это могло бы нарушить права россиян и спровоцировать учащение случаев мошенничества.
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