В России запретили продажу вейпов , электронных сигарет и беникотиновых устройств несовершеннолетним. Специалисты давно говорили — безопасных форм курения просто не существует. Молодежь отдает дань моде, а врачи уже устали предупреждать об опасности этой привычки как курильщиков, так и тех, кто их окружает.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев: аккуратно, планово, последовательно

Есть прописная истина: чтобы минимизировать контрафактный рынок и теневую часть экономики в этой части, нужно, чтобы правоохранительная система работала максимально качественно — молниеносно, я бы сказал.

Не долго, в раздумьях в начале, потом — в изучении, а быстро, четко, молниеносно. Потому что контрафакт — это коррупция.

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Президент подписал закон — это я считаю большим достижением. И мы за это очень сильно благодарны, потому что вопрос поднимали со стороны гражданского общества. На протяжении четырех лет [говорили], что нужны изменения.

Что касается работы Государственной думы: мы видим, что более 400 депутатов поддержали инициативу, а это больше 90%. Это отношение к запросам, которые есть в обществе.

Так было с продажей алкоголя несовершеннолетним. Когда из 10 магазинов девять продавали алкоголь ребенку, а сегодня в ходе контроля у нас из 10 [магазинов] восемь не продают — это же прогресс. Здесь так же — аккуратно, планово и последовательно.