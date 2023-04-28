28 апреля 2023, 23:34
Безопасных форм курения нет. Запрет продажи вейпов детям стал ответом на запрос общества
Врач Моисеев: закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — абсолютное благо
В России запретили продажу вейпов, электронных сигарет и беникотиновых устройств несовершеннолетним. Специалисты давно говорили — безопасных форм курения просто не существует. Молодежь отдает дань моде, а врачи уже устали предупреждать об опасности этой привычки как курильщиков, так и тех, кто их окружает.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Депутат Госдумы Султан Хамзаев: аккуратно, планово, последовательно
Есть прописная истина: чтобы минимизировать контрафактный рынок и теневую часть экономики в этой части, нужно, чтобы правоохранительная система работала максимально качественно — молниеносно, я бы сказал.
Не долго, в раздумьях в начале, потом — в изучении, а быстро, четко, молниеносно. Потому что контрафакт — это коррупция.
Президент подписал закон — это я считаю большим достижением. И мы за это очень сильно благодарны, потому что вопрос поднимали со стороны гражданского общества. На протяжении четырех лет [говорили], что нужны изменения.
Что касается работы Государственной думы: мы видим, что более 400 депутатов поддержали инициативу, а это больше 90%. Это отношение к запросам, которые есть в обществе.
Так было с продажей алкоголя несовершеннолетним. Когда из 10 магазинов девять продавали алкоголь ребенку, а сегодня в ходе контроля у нас из 10 [магазинов] восемь не продают — это же прогресс. Здесь так же — аккуратно, планово и последовательно.
Врач общей практики Денис Моисеев: безопасных форм курения нет
Закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, — абсолютное благо. Уже давно доказано, что нет безопасных форм курения. Любое воздействие дыма на легкие несет определенные последствия.
И, как мы знаем, опасен не только никотин, хотя он и обладает кучей негативных эффектов. Очень опасны продукты тления, горения и испарения.
В ароматизаторах для тех же вейпов используют глицерин, который при нагревании преобразуется в формальдегид. А это концероген. <…> Все ароматические добавки ускоряют развитие привыкания и вызывают определенную зависимость — либо физическую, либо психическую.
Соответственно, вейп в этом смысле даже опаснее сигареты. Многие курильщики считают, что электронные сигареты или вейпы — способ бросить курить. На самом деле, это не так. Все вредные вещества, которые есть сигарете, в той или иной мере присутствуют и в вейпах, и в электронных сигаретах.
Они не способствуют исчезновению вредной привычки. Просто одна привычка заменяется на другую.
Романтизация вреда
Вейпы, как и электронные сигареты, несут риск [получения] травм. Довольно часто бывали случаи, когда нагревательные элементы выходили из строя, и вейп взрывался прямо напротив лица того, кто курит.
То же самое касается электронных сигарет. Люди получали травмы лица, глаз, кто-то даже лишался зрения.
Сам по себе вейпинг сейчас превратился в какое-то модное направление. <…> Происходит какая-то романтизация этой пагубной привычки.
И здесь нужно думать еще и об окружающих: не всем приятен запах дыма или пара. У многих возникает аллергия, ведь пар вейпа содержит различные взвешенные частицы. Они не только являются канцерогенами, но и выступают как аллергены.
И вы никогда не знаете, с какой аллергией люди находятся рядом и какой вред вы наносите их здоровью.
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