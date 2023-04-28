Важное 28 апреля 2023, 16:23 Продажу вейпов несовершеннолетним запретили в России Президент России Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним Freepik

Читать 360tv в

В Росси запретили продажу вейпов несовершеннолетним. Закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

По закону несовершеннолетним теперь нельзя продавать все виды вейпов и электронных сигарет. Речь идет и о безникотиновых устройствах.

Реклама

Также с 1 июня 2023 года устройства с никотинсодержащей продукцией будут продавать только в магазина или павильонах. Торговлю вейпами в других местах, в частности, на ярмарках и выставка, запретят.

В магазинах нельзя будет в открытом виде держать подобную продукцию. Под исключение подпадут случаи, когда покупатели сами попросят показать товар. Чтобы сократить спрос на подобные устройства, введут запрет на применение скидок, в том числе с помощью купонов и талонов.

Закон коснулся и ограничений по обращению жидкостей для вейпов. Перечень добавок определит российское правительство. Несколько дней назад закон одобрили в Совфеде и в Госдуме. Штраф за продажу несовершеннолетним подобных устройств составит до 600 тысяч для юридических лиц, до 60 тысяч — для физических.