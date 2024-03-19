Эксклюзив 19 марта 2024, 00:30 Отряд антипутина: что будет пенсионеркам за зеленку в урнах для голосования? Обозреватель Ракитский: пенсионеры с зеленкой не смогли дестабилизировать выборы Elena Mayorova / Global Look Press

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На выборах президента России пенсионеры пытались испортить бюллетени, залив в урну зеленку. Сообщения об этих нелепых поступках поступали из разных городов страны. О том, что побудило российских бабушек и дедушек пойти на это преступление и какое их ждет наказание, рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Пришло оттуда, откуда не ждали: российские пенсионеры — к слову, не только они, — устроили настоящий переполох во время выборов президента страны. Будем откровенными: какие угодно ожидались провокации, но чтоб взрослые люди шли на УИКи с зеленкой и заливали ее в урны — это что-то новенькое. Враг постарался, скреативил.

Зачем ему это было нужно, и почему именно пенсионеры

Пока вэсэушники со всякими там дээргэшниками получали по шапке на границе России, киевский режим (я думаю, что нет смысла доказывать, что телефонные мошенники звонят по большей части с Украины) решил ударить по самому дорогому — нашим родителям. Используя методы социальный инженерии и, если хотите, гипноза, они заставили пенсионеров пойти на преступление.

Я сильно сомневаюсь, что кто-то из обманутых пожилых людей отправится на зону. Будут условные сроки, будут принудительные, может быть, работы. Друзья в полосочку и небо в клеточку — вряд ли.

Тут я подчеркну, что такие мысли — исключительно в отношении пенсионеров. Половозрелые лбы и самодостаточные «оппозиционерки» рискуют получить по полной — речь идет даже о госизмене.

Elena Mayorova / Global Look Press

Тем не менее противник просчитался

Киев понимал, что совершить что-то серьезное в Центральной России и правее по карте он просто не сможет — спасибо нашим безопасникам. Потому и воспользовался методом, который работает безотказно, к сожалению.

Правда, и здесь противник несколько прогадал. Если мы говорим про пенсионеров с зеленкой и петардами, то они, скорее, теперь вызывают жалость у электората — все понимают, что они сами жертвы.

Схема там простая. Мошенники готовились заранее, обманывали людей, заставляли брать кредиты, а потом под предлогом спасения денег в день икс отправляли стариков на избирательные участки. Сволочи.

Мошенники, что называется, и рыбку съели, и косточкой не подавились: забрали у старшего поколения накопления и попытались дестабилизировать обстановку в период трехдневного голосования. Первое получилось, второе — провал.

Как не стать жертвой мошенников?

Ответ очень простой, но почему-то сложно реализуемый: не общайтесь с аферистами, положите трубку! Донесите эту азбучную истину до своих родителей, бабушек и дедушек.