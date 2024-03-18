Происшествия 18 марта 2024, 18:48 «Мошенники вели ее». Дочь рассказала о женщине, пришедшей на выборы с зеленкой E1.ru: женщиной, пришедшей на выборы с зеленкой, руководили мошенники Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Дочь преподавательницы Уральского федерального университета, которая пришла на избирательный участок с зеленкой, рассказала о том, что ее мать «вели мошенники». Собеседница E1 призналась, что пока не до конца понимает, как все случилось.

«Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в Сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее», — поделилась с журналистами дочь профессора.

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Она добавила, что знает о точной сумме, которую мать перечислила аферистам. Девушка уточнила, что у нее нет доступа к счетам родительницы. Она также не понимает, откуда у матери могли появиться такие деньги, брала ли та кредиты — неизвестно.

«Мама очень хороший человек, действительно умный. Мы пока не понимаем, как все это произошло», — отметила дочь.

Полицейские задержали Носову на избирательном участке 16 марта, когда она попыталась испортить бюллетени. Как выяснилось, профессор отдала незнакомцам, которые представились правоохранителями и банкирами, 15 миллионов рублей. Они пообещали вернуть деньги взамен на испорченные бюллетени. Суд отправил женщину в изолятор на 15 суток за мелкое хулиганство.