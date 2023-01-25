Общество 25 января 2023, 19:54 Патриарх Кирилл назвал нелегальные аборты теневой и криминальной стороной экономики Патриарх Кирилл: вывод абортов из ОМС не связан c увеличением нелегальных операций РИА «Новости»

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Критики вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) заблуждаются, когда связывают это решение с увеличением нелегального прерывания беременности в дальнейшем. К такому выводу пришел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его процитировал ТАСС.

Он поделился этим мнением во время речи, приуроченной к открытию XXXI Международных Рождественских образовательных чтений.

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«Утверждение, что плата за аборт умножит количество нелегальных абортов — очень лукавое», — заявил понтифик.

Он отметил, что за противоправное прерывание беременности как правило берут деньги. Также глава РПЦ призвал отказаться от логической связи, что платные аборты снизят «теневой рынок».

«Без денег, что ли, делают, ради любви к искусству? Да боже упаси», — сказал патриарх Кирилл.

Саму сферу нелегальных абортов он назвал криминальной и теневой стороной экономики. Также понтифик подчеркнул, что жизнь каждого ребенка нужно ценить еще с момента зачатия, а сами дети заслуживают заботы и защиты.