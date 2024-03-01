Общество 01 марта 2024, 19:21 Обвинения без доказательств. «Победе» грозит штраф за обиженного ветерана спецоперации Правозащитник Комсолев: к участникам СВО в России проявляют повышенное внимание Leonid Faerberg / Global Look Press

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Участника СВО высадили из самолета «Победы»: стюардесса и пассажиры были уверены, что он курил в туалете. Однако никаких доказательств нет — датчики молчали, да и самого дыма и окурков тоже не было. Теперь дело расследует СК РФ. По мнению юристов, авиакомпанию ждет выплата компенсации и нешуточный штраф.

Пассажира заподозрили в курении и высадили из самолета

Пассажира рейса Москва — Барнаул авиакомпании «Победа» высадили из самолета. После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале мужчина возвращался домой. Еще до вылета он вышел в туалет, а когда вернулся в салон, бортпроводница заявила, что тот курил: якобы в уборной появился характерный табачный запах.

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При этом окурков нигде не было, датчик дыма на борту также не сработал. Раненый попытался объяснить, что у него при себе нет сигарет: они лежали в ручной клади на багажной полке. Запах, скорее всего, исходил от одежды: он выкуривал до трех пачек в день. Это почувствовали еще соседи по автобусу, который вез пассажиров к лайнеру.

Однако командир судна вызвал полицейских, те вывели мужчину, а рейс задержался на полтора часа. Теперь представители Следственного комитета России выясняют, почему права участника специальной операции нарушили. Ведь, кроме подозрений, у сотрудников авиакомпании не было никаких доказательств, что пассажир курил на борту.

«Победе» придется платить компенсацию и штраф

Неслучайно именно следователи СК обратили внимание на историю с безосновательной высадкой. Участники спецоперации на Украине заслуживают повышенного внимания, об этом, кстати, недавно говорил президент России Владимир Путин, отметил в разговоре с «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.

Он напомнил, что похожий случай в конце февраля произошел в Люберцах: хозяйка кафе отказала в обслуживании ветеранам. Позже она похвасталась в соцсетях: «Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС». Это обошлось женщине в 45 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России.

Датчики дыма на самолете должны быть исправны и включены, реагировать на любое задымление, в том числе и от сигарет. Если они не сработали, вероятно, человек действительно не курил. Если установят, что к пассажиру просто придрались, авиакомпании придется выплачивать компенсацию. Владимир Комсолев правозащитник

По словам правозащитника, если действия экипажа «Победы» признают неправомочными (а на это есть все шансы), авиакомпании придется возмещать все расходы, которые по ее вине понес пассажир. Не исключено, что перевозчика также ожидает довольно крупный штраф.