Общество 01 марта 2024, 11:10 СК проверит ситуацию со снятием участника СВО с самолета в Москве Бастрыкин поручил завести дело после снятия участника СВО с авиарейса в Москве РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав участника специальной операции в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что в связи с полученным ранением военнослужащий возвращался домой в Барнаул после лечения. Сотрудники авиакомпании «Победа» заподозрили его в курении на борту самолета и сняли мужчину с рейса.

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«Датчики дыма не сработали. Иных подтверждающих претензии фактов не установлено. Председатель комитета поручили завести уголовное дело по этому факту и предоставить доклад», — отметили в СК.

Центральный аппарат ведомства взял ход расследования дела под свой контроль.

Сам военнослужащий в беседе с «360» опровергал факт курения на борту самолета. По его словам, он выкуривает несколько пачек в течение дня и запах табака мог впитаться в его одежду, после чего смутить стюардесс.