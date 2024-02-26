Общество 26 февраля 2024, 20:44 Россиянка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях Суд Люберец оштрафовал женщину за комментарий в соцсетях с дискредитацией армии РИА «Новости»

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Штраф в размере 45 тысяч рублей выплатит жительница городского округа Люберцы за публикацию в социальных сетях комментария с дискредитацией Вооруженных сил России. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, такое решение вынес городской суд.

Комментарий с дискредитацией российских военных обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личность автора крамольного сообщения — им оказалась жительница Люберец 1997 года рождения.

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Полицейские доставили ее в отдел для разбирательства. После выяснения всех обстоятельств в отношении девушки составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Дело передали для рассмотрения в суд, который вынес решение о штрафе.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, стало известно, что пойманной на повторной дискредитации Вооруженных сил России студентке из Санкт-Петербурге грозит уголовное дело.

В первый раз девушка, еще учась в выпускном классе школы, маркером испортила инсталляцию «Два сердца» на Дворцовой площади города. Памятник символизировал побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. На этот раз подозреваемая вышла на пикет к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом на украинском языке.