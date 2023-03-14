Общество 14 марта 2023, 21:45 Небо не для всех. «Победа» отказалась везти инвалида-колясочника Юрист Шалоносов: инвалиду, которого не пустили на борт «Победы», нужно отстаивать права

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Авиакомпания «Победа» не допустила на борт инвалида из-за нестандартного аккумулятора его кресла. Проблему можно было легко решить, но перевозчик заупрямился. Возвращать деньги за билет и предоставлять какую-то помощь мужчине тоже не стали. В результате ему пришлось ночевать в московском аэропорту. Сейчас представители лоукостера лишь традиционно выражают сожаления, а пассажир отправляет жалобы в прокуратуру.

«Победа» отказала инвалиду

Представители лоукостера «Победа» в аэропорту Шереметьево не пустили на борт инвалида-колясочника Ивана Вершка, который собирался возвращаться на самолете в родной Челябинск.

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При проверке коляски технический специалист авиакомпании заявил, что у нее слишком большая емкость аккумуляторной батареи. Однако из Челябинска в Москву инвалид прилетел на самолете «Победы» с той же самой коляской, которую без проблем пропустили.

После отказа Вершку пришлось провести ночь в московском аэропорту, ожидая следующего рейса, билет на который купили ему друзья. Мужчина вернулся домой на самолете авиакомпании «Аэрофлот» и написал обращение в прокуратуру.

Коляску не взяли в багаж

Иван Вершок рассказал «360», что друзья привезли его в Шереметьево за три с половиной часа до рейса. Мужчина остался один — все-таки у воздушной гавани платная парковка, да и ждать достаточно долго. Когда пришло время, инвалид отправился на досмотр.

«Начали проверять мою коляску. Вызвали всех кого можно и по итогу отказали. Я запросил официальный отказ и возврат по билету, но ничего этого мне не дали. Пришлось снова звонить друзьям. Они приехали и поняли, что вопрос не решить», — пояснил Вершок.

Он подтвердил, что причиной отказа стала слишком большая емкость аккумулятора коляски. Друзья купили билет на самолет «Аэрофлота», перед этим удостоверившись, что на борт инвалида возьмут без проблем. Вместо 23:00 Вершок вылетел на домой только на следующее утро.

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Мужчина объяснил, что достаточно было просто открепить провода от аккумулятора и отправить коляску в багаж. Однако этого никто не стал делать. При этом ранее инвалид неоднократно именно так и провозил средство передвижения.

«Когда вылетели в Москву, проблем не было. До этого я летал в Калининград с пересадкой в Питере — тоже не было никаких проблем, просто отключили провода и поставили коляску в багаж. А тут начались претензии», — сказал Вершок.

Он заявил, что будет добиваться компенсации от представителей авиакомпании.

Это не первый скандал с инвалидами у «Победы». Весной 2021 года в московском аэропорту Внуково на рейс не пустили сразу двоих колясочников, хотя авиакомпанию предупредили об особенных пассажирах за полтора месяца до дня вылета.

Челябинский диджей на колесах

Иван Вершок — известный диджей Челябинска. Мужчине 33 года, он страдает ДЦП. Его коляска — так называемый ступенькоход, без которого инвалид просто не может выехать на улицу. Вокруг масса ступеней, а выбоины такие, что у стандартной коляски могут запросто отвалиться колеса.

Деньги на необычную коляску Вершок собирал в интернете: ведь стоит такой гаджет чуть больше полумиллиона рублей, пенсии точно не хватит. Мечта сбылась — помогали все жители Челябинской области, не остались в стороне и власти региона.

«Теперь доступная среда всегда со мной!» — шутил челябинский диджей.

Специальные гусеницы коляски помогают инвалиду самостоятельно подниматься и спускаться по ступенькам, преодолевать бордюры и рытвины.

Кстати, на деньги, что остались от сборов, Вершок купил электрическую инвалидную коляску для 15-летнего челябинского школьника с ДЦП.

Иван Вершок за диджейским пультом / "ВКонтакте"

Действия авиакомпании незаконны

Юрист Эдуард Шалоносов в разговоре с «360» подчеркнул, что правила, которые устанавливают в той или иной компании (неважно — для сотрудников или клиентов), не могут идти в разрез с федеральным законодательством.

«Есть два варианта решения. Если аккумулятор обладает слишком большой емкостью либо не проходит по правилам технической безопасности, в данном случае у Ивана изымается коляска, его средство индивидуального движения», — сказал Шалоносов.

По его словам, достаточно было просто отсоединить аккумулятор и обесточить коляску. При этом инвалиду должна помогать специальная служба, которая работает во всех аэропортах нашей страны. Так и было сделано, когда инвалид прилетел из Челябинска.

Вариант номер два: у него сразу забирают средство индивидуального передвижения и на стойке регистрации выдают кресло специального назначения, прикрепляют специального человека, который будет с ним кататься до момента посадки на самолет. Эдуард Шалоносов юрист

Юрист уточнил, что при этом кресло специального назначения остается с инвалидом до конца полета, пока тот не сядет в автобус или в автомобиль. То есть подразумевается сопровождение от начала полета до выхода из аэропорта. Поэтому все, что сейчас сделала авиакомпания «Победа», незаконно.

Нужно отстаивать свои права

Шалоносов уточнил, что Вершку необходимо подать жалобы в Роспотребнадзор, транспортную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Ростехнадзор, который контролирует все технические нюансы, связанные с авиаперевозками.

«Также если инвалид пожелает установить свои права и защитить других лиц с ограниченными возможностями, нужно обращаться в Верховный суд, где можно оспорить ненормативный акт, связанный с техническими характеристиками таких людей, как Иван», — сказал юрист.

Как минимум в первые четыре инстанции нужно непременно обратиться, чтобы у дела появился резонанс. Если бы подобное происшествие случилось в Денвере или Нью-Йорке, заметил Шалоносов, то директор авиакомпании «Победа» сегодня же сложил бы свои полномочия.