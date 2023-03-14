Общество 14 марта 2023, 12:55 Инвалид-колясочник пожаловался прокуратуре на авиакомпанию «Победа» Инвалида из Челябинска не пустили на самолет «Победы» из Москвы из-за аккумулятора РИА «Новости»

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Инвалид, первый в Челябинске диджей-колясочник Иван Вершок провел 12 часов в аэропорту из-за отказа авиакомпании «Победа» пустить его на борт. Сотрудник перевозчика обосновал это требованиями безопасности — на каталке стоял слишком мощный аккумулятор. Мужчина рассказал сайту 74.ru, что пожаловался в прокуратуру.

Вершок улетел в Москву 2 марта на той же коляске. Тогда у сотрудников авиакомпании не возникло вопросов, подчеркнул он. В правилах «Победы» есть исключение: литий-ионные аккумуляторы на инвалидных колясках можно поднимать на борт. На обратном пути, 4 марта, в аэропорту Шереметьево мужчину отказались пускать на посадку.

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«При регистрации сотрудники аэропорта стали проверять мою коляску и выяснять параметры аккумуляторной батареи. Был технический специалист от авиакомпании „Победа“, который заявил, что у меня большая емкость аккумуляторной батареи», — сказал челябинец.

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Аргументы не сработали, и мужчина не смог улететь. Выдать письменный отказ в перевозке и оформить возврат билета ему отказались, тогда Вершок попросил помощи друзей — они купили ему билет на ближайший рейс в Челябинск авиакомпании «Аэрофлот». Он прождал 12 часов и улетел домой утром 5 марта, а потом подал заявление в прокуратуру.

В начале года авиакомпания «Победа» уже проиграла суд о нормах ручной клади. Ространснадзор потребовал не устанавливать собственные ограничения, а Верховный суд подтвердил, что она ограничила права пассажиров.