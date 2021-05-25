«Отказали вопреки законам»: инвалиды-колясочники пожаловались, что их не пустили на борт «Победы»

Два инвалида-колясочника не могли попасть на борт самолета российского лоукостера «Победа». О случившемся рассказал один из пассажиров Андрей Увиков в своем аккаунте в TikTok.

Это произошло в московском аэропорту Внуково. Автор записи собирался лететь в Калининград.

«Авиакомпания „Победа“ отказывается пускать двух колясочников на рейс. Авиакомпания нарывается на большой штраф <…> Пожалуйста, вперед. Сейчас я такой скандал учиню», — говорит Андрей, демонстрируя еще одну девушку в инвалидном кресле и сотрудников авиаперевозчика.

Спустя несколько часов Увиков в Stories в Instagram сообщил, что они все-таки смогли долететь в пункт назначения. Мужчина отметил, что некоторые пользователи писали ему, что «Победу» нужно было предупредить о том, что они будут в инвалидных креслах, тогда бы и проблем никаких не было.

Однако, по словам Увикова, билеты он и Светлана купили полтора месяца назад. Авиакомпания была предупреждена о том, что пассажиры передвигаются в инвалидных креслах, и все было в порядке.

Своим возмущением поделилась в Сети еще одна женщина, которая должна была лететь в Калининград вместе с Андреем и Светланой.

«Двоих ребят инвалидов на колясках из Твери не пустили на борт… Именно на этих колясках ребята летают около 10 лет, проблем не возникало. Когда же наконец-то перестанут только говорить, что у нас все отлично, что к людям с ограниченными возможностями относятся хорошо и во всем помогают», — написала она в соцсетях.

По словам девушки-колясочницы, которую не пустили на борт, сотрудники «Победы» утверждали, что они не могут лететь из-за кресел, у которых якобы очень большая емкость аккумуляторов.

«Коляски эти выданы по стандартам нашим государством. И вот сегодня нас не пускают на борт. Отказали вопреки всем федеральным законам и международным правилам», — сообщила она в своем Instagram.

В авиакомпании «Победа» изданию «Подъем» заявили, что инвалидам не отказывали в посадке. Молодым людям предложили полететь в Калининград, но без аккумуляторов на креслах.

«К сожалению, по провозу аккумуляторов есть ряд ограничений. Так, жидкий свинцово-кислотный аккумулятор, которым было оборудовано кресло нашего клиента, относится к опасным грузам и не может перевозиться в самолете», — пояснили представители перевозчика. Но, по словам сотрудников «Победы», клиент на посадку не явился.