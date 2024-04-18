Эксклюзив 18 апреля 2024, 14:32 Могли отравить. Владелец питомника под Екатеринбургом раскрыл детали массовой гибели псов Владелец питомника «Рива-Паласио» Тарасенко: псы съели мертвую лошадь и умерли Unsplash

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Три десятка трупов собак нашли в питомнике «Рива Паласио» под Екатеринбургом. Зоозащитники обратились в полицию, правоохранители собираются возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Владелец питомника Сергей Тарасенко рассказал «360», что псов могли отравить.

«Честно, что случилось с животными — не знаю. До этого кормил рыбными потрохами — это брюшки и головы; птицей; печенью, легкими, селезенкой крупного рогатого скота. Мне лошадь привезли, я ей накормил», — сообщил Сергей.

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После этого у животных начались проблемы со стулом. На следующее утро хозяин обнаружил, что 15 собак умерли.

«На следующий день опять минус (умерли — прим. ред.). Что было — непонятно», — добавил он.

«Всем мешался»

Собаки погибли еще в конце января. Лошадь Тарасенко передал знакомый из конюшни. Возможно, она была отравлена, хозяин точно не знает. Но животное раньше болело.

«Лошадь умерла сама. До этого лечили <…> Могли и отравить, потому что я там всем мешался», — пояснил владелец питомника.

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Трупы псов пролежали несколько месяцев

Тарасенко не успел забрать мертвых псов. Мужчина вывозил оставшихся животных, потому что его предупредили о том, что снег начнет обильно таять и к питомнику невозможно будет подвезти еду собак.

«Я всех животных вывез. Потом поехал забирать, кто у меня умер. Но дорогу уже перемело, я забрать так и не смог. Они лежали у меня в кучке возле дома накрытые. Но народ приехал воровать. Дом разобрали и нашли трупы», — рассказал Сергей.

С женщиной, которая и пожаловалась на Сергея, у них был конфликт. По словам собеседника, она обещала «устроить ему войну». От правоохранителей Тарасенко не скрывался. По его словам, к нему уже «приезжали с ветеринарами и кинологами». Однако с полицейскими он пока не общался. Причины гибели псов пока неизвестны.

Мужчина держит сибирских хаски, якутских лаек, аляскинских маламутов, юланских волчьих собак. Сейчас у него осталось 34 питомца. Ухаживать за ними Сергею помогают жена и дети.

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Дело полиции

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил «360», что погибло множество собак.

«На место обнаружения трупов животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского», — рассказали в полиции.

Трупы нескольких псов отправили в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи могут возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее собак из питомника «Оренбургские хаски» начали эвакуировать из-за мощного паводка. Пока животных отдают добрым людям на передержки.