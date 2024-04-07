Эксклюзив 07 апреля 2024, 10:20 Десятки хаски эвакуируют из тонущего питомника в Оренбурге Работник питомника Сафиуллин: хаски из Оренбурга помогут эвакуировать волонтеры Unsplash

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Собак из питомника «Оренбургские хаски» собираются эвакуировать из-за мощного паводка. Представитель организации Раиль Сафиуллин рассказал «360», что нашли лодки для того, чтобы перевозить псов. Помогают волонтеры, но сколько осталось времени — пока неизвестно.

«Люди подъезжают. Будем пробовать собачек как-то вывозить <…> Там волонтеры под мостом уже ждут», — поделился он.

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Пока неизвестно, сколько времени есть на эвакуацию животных.

«Не знаю, прогнозов никто не дает. Говорят, что вода идет», — добавил он.

Никаких ссылок для денежной помощи питомнику мужчина не давал. Он объяснил, что обычно за это на него набрасываются с негативными комментариями собачники.

В питомнике находятся более 40 хаски, сообщал Telegram-канал Shot. Учреждение расположено на пляже «Волна» в районе поселка Ленина. Из-за сильного паводка питомник уходит под воду.

«Собаки не в клетках и не на привязи, спокойно гуляют по возвышенности на территории питомника. С ними хозяин и работница питомника», — передавали в группе питомника в соцсети «ВКонтакте».

Ранее администрация Оренбурга предупредила об ухудшении ситуации с паводком в городе. За последние сутки уровень Урала повысился еще на 28 сантиметров, спасатели продолжают эвакуировать жителей.