Эксклюзив 07 апреля 2024, 18:36 «Отдаем добрым людям на передержки». Волонтер — о эвакуированных хаски в Оренбурге Волонтер Буркатская: спасенных в Оренбурге хаски раздали людям на передержки

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Десятки собак из питомника «Оренбургские хаски» вывезли из зоны подтопления. Волонтер Дарья Буркатская рассказала «360» о дальнейшей судьбе животных.

«Пока отдаем добрым людям на передержки на время потопа. Потом вернем обратно, потому что у них есть хозяева», — сказала она.

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Активистка уточнила, что не была раньше в питомнике «Оренбургские хаски», но слышала о нем плохие отзывы. По этой причине волонтеры планируют провести проверку в питомнике, посмотреть, как там содержаться животные.

«Насколько знаю, там не очень хорошие условия жизни для них. Двух собак мы увезли в клинику. У одной перегрызена лапа до кости, а у второй что-то с кожей», — пояснила она.

Буркатская добавила, что всех собак уже разобрали, кроме трех диковатых. Их пока не удается поймать.

Питомник «Оренбургские хаски» находится на пляже «Волна» около поселка Ленина. Он практически ушел под воду из-за сильного паводка. Собаки в момент подтопления были без привязи и не в клетках.