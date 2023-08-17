Эксклюзив 17 августа 2023, 16:15 Не только права, но и обязанности. Мигрантов предложили призывать в армию после получения гражданства РФ Депутат Журавлев предложил призывать в армию получивших гражданство РФ мигрантов РИА «Новости»

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Законопроект о призыве в армию мигрантов, получивших российское гражданство, внесут в Госдуму. Об этом сообщил «360» автор инициативы — первый заместитель председателя думского комитета по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Петербургская полиция провела рейд на Софийской овощебазе и доставила в военкомат более 100 приезжих с российскими паспортами, чтобы они встали на воинский учет. Комментируя эту новость, Журавлев отметил, что у многих мигрантов сейчас есть гражданство РФ, но долг стране почему-то отдают исключительно русские парни. Однако с получением паспорта человек должен приобретать не только права, но и обязанности.

Парламентарий готовит законопроект, чтобы изменить ситуацию. Политик внесет инициативу на рассмотрение Госдумой во время осенней сессии.

Службу в армии предлагаю сделать обязательной для всех, кто получает российское гражданство, а чтобы не уклонялись, призывной возраст для таких назначить в 50 лет. А то сейчас все гастарбайтеры взрослыми оформляют документы, и получается, что срок уже вышел, — это совершенно точно несправедливо. Алексей Журавлев депутат Госдумы

Привести процесс в порядок

Депутат указал, что из-за курсов валют работа в России потеряет для приезжих смысл, и начнется их массовый отток из страны. По мнению Журавлева, большинство россиян устроит такая ситуация, поскольку прибытие мигрантов стало неконтролируемым, а некоторые связывают с этим рост преступности.

«Другое дело, если бы государство всерьез взялось за приведение в порядок этого процесса, организовало бы — как я, к примеру, не раз предлагал — единую службу, которая принимала бы заказы от российских компаний на необходимое количество рабочих рук и именно столько пропускала бы через нашу границу. И если бы компании несли дополнительную ответственность за своих работников — платили бы все налоги, следили за порядком в общежитиях. Тогда бы и вопросов к этой сфере было гораздо меньше», — пояснил парламентарий.

Надеются остаться навсегда

Политик назвал шантажом заявления, что половина гастарбайтеров собирается уехать из России, и поэтому в стране якобы некому будет работать. Каждый приезжий из Узбекистана ежемесячно отправляет из РФ на родину в среднем 453 доллара, а в целом сумма этих вливаний составляет 11,4% ВВП среднеазиатской страны, сообщил депутат. Без этих денег узбекская экономика просто рухнет, указал Журавлев.

Парламентарий перечислил альтернативные варианты заработка выходцев из Узбекистана: Казахстан (16,9%), Турция (6,1%), Южная Корея (2%), ОАЭ (0,8%). Однако на Россию приходится 61,5% мигрантов из этой страны, причем сюда приезжают в том числе самые неквалифицированные кадры, которым трудно устроиться в других государствах, обратил внимание лидер партии «Родина».

Никто никуда не уедет, как не случилось этого ни в ковид, когда массово закрывались стройки, ни с началом спецоперации, когда доллар взлетал еще выше, — все они приехали с надеждой остаться в России навсегда. Алексей Журавлев

Дефицит кадров — миф

Что касается дефицита кадров в стране, то это не более чем миф, подчеркнул политик. Компании, нанимающие мигрантов и лоббирующие их оформление, заявляют, что России сейчас нужно порядка 0,6-1,4 миллиона иностранных рабочих, сказал парламентарий.

«Но при этом только официально зарегистрированных безработных у нас 2,4 миллиона человек, и почему бы им не закрыть все бреши, непонятно. Просто недобросовестным работодателям выгодно нанимать бессловесных и бесправных мигрантов, которым и платить можно меньше, и держать на полулегальном положении без налогов и выплат в соцфонды, зарабатывая баснословную сверхприбыль», — подытожил Журавлев.