Деньги 16 августа 2023, 16:47 Курс евро опустился ниже 104 рублей впервые с 4 августа Курс евро на Мосбирже составил менее 104 рублей впервые с 4 августа РИА «Новости»

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Евро на Московской бирже стал стоить менее 104 рублей впервые с 4 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс европейской валюты достиг 103,98 рубля 16 августа к 16:22, показывая снижение на 1,92%. Доллар в это же время находился на отметке 95,36 рубля, теряя 1,79%. Юань терял 2% и снизился до 12,979 рубля.

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Утром 14 августа евро достиг максимума с 23 марта 2022 года. Валюта стала стоить на Мосбирже 110,16 рубля. Курс доллара в то же время повышался до 100,61 рубля.

Пресс-служба Центробанка сообщила «Известиям», что регулятор не видит угроз финансовой стабильности из-за ослабления рубля. На обменный курс влияет множество факторов, пояснили в ЦБ.

Из-за ситуации на рынке валют аналитики вновь заговорили о гонконгском долларе как альтернативе американскому. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил «360», что россияне больше склоняются к эмиратским дирхамам.