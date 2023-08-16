Общество 16 августа 2023, 13:11 Петербургских экс-мигрантов с паспортами России свезли в военкомат МВД Санкт-Петербурга по итогам рейда доставило в военкомат 100 бывших мигрантов РИА «Новости»

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Полиция провела на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге рейд, по результатам которого одного мигранта уличили в использовании поддельных документов. Более 100 приезжих с паспортами России отправили в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В течение двух дней правоохранители проверяли документы рабочих на Софийской овощебазе. Из 400 мигрантов 55 находились в России с нарушением законодательства, один предъявил поддельные документы, и полиция возбудила уголовное дело.

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Более 100 уроженцев других стран успели получить гражданство России, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Фрунзенского района.

Такие рейды в Санкт-Петербурге стали устраивать регулярно, сообщили «Известия». Только в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года, в полицию доставили около двух тысяч мигрантов-нарушителей. Их привлекли к административной ответственности.