Общество

18 января 2023, 02:35

Окунуться в прорубь в Подмосковье: список 225 безопасных мест для крещенских купаний

В Московской области оборудовали 225 мест для купаний на Крещение в 2023 году

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Подмосковье оборудовало225 мест для крещенских купаний в этом году. Возле прорубей и иорданей дежурят спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. «360» подготовил список с адресами по округам Московской области.

Россияне празднуют Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

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Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби (часто в виде креста), называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.

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В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, там будут дежурить спасатели и врачи. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах очень опасно.

Готовиться к Крещению нужно с лета

Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.

Врач Елена Маркитантова ранее отмечала, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносят смену погоды и лучше справляются со стрессами.

По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

РИА «Новости»

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Маркитантова.

Алкоголь и прорубь несовместимы

Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.

Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.

Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

Главные проруби Московской области

Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

РИА «Новости»

В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Также в списке купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

Список купелей Московской области в 2023 году по округам

Балашиха

  • город Балашиха, озеро Дивное, микрорайон Заря;
  • город Балашиха, озеро Бабошкино, микрорайон Балашиха-3;
  • город Балашиха, река Пехорка, правый берег;
  • город Балашиха, храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

Богородский

  • город Старая Купавна, ул. Октябрьская, 17/1;
  • город Электроугли, Липовая аллея, 14а.

Бронницы

  • город Бронницы, Совхозный пруд.

Власиха

  • поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

Волоколамск

  • деревня Бражниково, купель Благовещенской церкви;
  • село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря.

Воскресенск

  • город Воскресенск, озеро Светлое;
  • город Белоозерский, искусственный водоем на территории храма Всех святых в Земле Российской просиявших;
  • село Ашитково, река Нерская;
  • поселок Хорлово, пруд Парковый.

Дмитров

  • село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;
  • село Ильинское, купель Христорождественского храма;
  • деревня Кузяево, отель «Алирико».

Долгопрудный

  • город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово

  • город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;
  • город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, КП «Фламандия», пруд на ручье;
  • село Никитское, река Рожайка;
  • село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;
  • село Вельяминово, плотина реки Речица вблизи Храма Преображения Господня;
  • село Ям, река Пахра вблизи Часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;
  • деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря РПЦ (Московский Патриархат);
  • деревня Житнево, купель в помещении Часовни Церкви Александра Невского.

Дубна

  • город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;
  • город Дубна, купель в Парке семейного отдыха.

Егорьевск

  • город Егорьевск, Княжеский пруд;
  • деревня Гридино;
  • деревня Рыжово;
  • деревня Васильевка;
  • деревня Сазоново;
  • деревня Низкое;
  • село Спас-Леоновщина.

Зарайск

  • город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;
  • деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;
  • село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

Истра

  • город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;
  • поселок Троицкий;
  • хутор Ламишино, Истринское водохранилище;
  • деревня Куртниково;
  • деревня Дарна;
  • село Павловская Слобода;
  • деревня Глебово;
  • село Новопетровское.

Кашира

  • город Кашира, купель в Колодезном переулке;
  • город Кашира, купель на улице Ямской проезд;
  • город Кашира, купель на улице Коммуны;
  • деревня Хитровка;
  • поселок Большое Руново.

Клин

  • поселок Демьяново, рядом с храмом Успения Божией Матери;
  • деревня Покровка, пруд рядом с храмом Боголюбской иконы Божией Матери;
  • город Высоковск.

Коломна

  • село Комарево;
  • село Андреевское, источник Николая Чудотворца;
  • село Грайвороны, купель Казанского храма;
  • село Богдановка, купель Казанского храма;
  • село Сенницы-2;
  • село Сосновка.

Котельники

  • город Котельники, микрорайон Белая Дача.

Красногорск

  • город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;
  • село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;
  • поселок Нахабино, родник;
  • поселок Нахабино, отель Moscow Country Club;
  • село Ильинское, улица Набережная;
  • село Отрадное, улица Клубная.

Краснознаменск

  • город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Ленинский

  • поселок Совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;
  • деревня Богданиха, пруд у Казанского храма;
  • поселок Измайлово, купель Троицкого храма;
  • село Беседы, купель Христорождественского храма;
  • деревня Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма;
  • деревня Бутово, Дрожжинский пруд;
  • село Остров, озеро Кругляш;
  • деревня Апаринки;
  • поселок Володарского, река Пахра.

Лобня

  • город Лобня, пруд в Научном городке, на территории ООО «Ирбис».

Лосино-Петровский

  • рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;
  • город Лосино-Петровский, улица Нагорная.
РИА «Новости»

Лотошино

  • село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

Луховицы

  • село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;
  • поселок Белоомут, озеро Сосновое;
  • село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

  • Волкушинский карьер.

Люберцы

  • город Лыткарино, парк «Наташинские пруды»;
  • рабочий поселок Малаховка, парк Малаховское озеро;
  • поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

  • деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;
  • деревня Сивково, Сивковский пруд;
  • деревня Горетово, Можайское водохранилище;
  • деревня Павлищево, Павлищевский пруд;
  • деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь;
  • деревня Новые Сычики, озеро Голубое.

Мытищи

  • село Троицкое, Троицкий храм;
  • деревня Витинево, Успенский храм;
  • поселок Николо-Прозорово, Никольский храм.

Наро-Фоминск

  • город Наро-Фоминск, река Нара;
  • город Апрелевка, пруд;
  • город Верея, река Протва;
  • город Верея, купель церкви святого пророка Илии;
  • рабочий поселок Селятино, пруд;
  • деревня Таширово, купель храма Покрова Божьей Матери;
  • деревня Слепушкино, пруд у церкви Преображения Господня, пруд;
  • деревня Смолино, купель;
  • деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;
  • деревня Горчухино, пруд Элинар.

Одинцово

  • поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;
  • город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
  • деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;
  • город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;
  • город Кубинка, пруд на улице Армейская;
  • военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ Патриот, купель на территории собора Воскресения Христова;
  • Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;
  • деревня Сколково;
  • деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;
  • деревня Пронское, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского.

Орехово-Зуево

  • город Орехово-Зуево, пруд на территории «Богородицерождественского собора»;
  • город Орехово-Зуево, пруд в городском парке;
  • город Орехово-Зуево, озеро «Амазонка»;
  • деревня Демихово, карьер «Нажицы»;
  • деревня Малая Дубна, Преображенский храм пруд «Восьмерка»;
  • деревня Старый Покров, купель вблизи «Покровского храма»;
  • деревня Гора, купель на территории «Богородицерождественского храма»;
  • Озеро вблизи деревни Дуброво.

Павловский Посад

  • деревня Заозерье, купель на озере Данилище;
  • деревня Часовня;
  • деревня Васютино, Никольский храм;
  • город Павловский Посад, Воскресенская церковь;
  • город Павловский Посад (центр), Казанский храм;
  • город Павловский Посад, Вознесенский храм.

Подольск

  • город Подольск, парк имени Талалихина;
  • город Подольск, микрорайон Климовск, парк «Дубрава»;
  • город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха;
  • город Подольск, водоем «Южный».

Пушкино

  • город Пушкино, река Уча;
  • деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Раменское

  • село Быково, храм в честь иконы Божией Матери;
  • деревня Устиновка;
  • село Гжель, Святой источник Феодоровской Божией Матери;
  • Кратово, Кратовское озеро;
  • село Малышево, улица Садовый тупик;
  • село Игнатьево, река Дорка;
  • село Карпово, пруд;
  • село. Верхнее Мячково, купель на территории храма Рождества Святой Богородицы;
  • деревня Островцы, озеро между улицей Подмосковная и улицей Молодежная;
  • село Синьково, пруд;
  • село Михайловская Слобода, озеро Городное;
  • село Синьково, пруд;
  • село Михайловская Слобода, озеро Городное.

Рузский

  • деревня Брыньково, река Руза;
  • поселок Колюбакино, пруд.
РИА «Новости»

Сергиев Посад

  • город Пересвет, Макаркин пруд;
  • деревня Взгляднево, источник Гремячий ключ;
  • село Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;
  • село Радонеж, купель храма Преображения Господня;
  • село Радонеж Святой источник Казанской иконы Божией Матери.

Серебряные Пруды

  • деревня Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;
  • село Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;
  • село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

  • город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;
  • город Серпухов, пруд на улице Пионерской;
  • деревня Васильевское;
  • деревня Глубоково;
  • деревня Лужки
  • деревня Дракино;
  • село Райсеменовское.

Солнечногорск

  • деревня Лужки, купель на роднике;
  • деревня Дракино, купель на озере;
  • город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;
  • микрорайон Тимоново, улица Подмосковная;
  • деревня Новая, Покровский храм;
  • деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского;
  • деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;
  • деревня Головково, пруд на ручье;
  • деревня Радумля, пруд;
  • деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;
  • поселок Поварово, пруд около Храма Рождества Пресвятой Богородицы;
  • деревня Голубое, Тверецкий проезд;
  • город Солнечногорск, купель в Спасском Храме.

Ступино

  • город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;
  • село Починки, купель у церкви.

Талдом

  • город Талдом, Талдомское городское озеро;
  • деревня Глебово, Глебовский пруд;
  • поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

Фрязино

  • город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;
  • город Фрязино, озеро Большое.

Химки

  • город Химки, купель на парковке «Р3» «Арена Химки» микрорайона Клязьма-Старбеево;
  • город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;
  • микрорайон Сходня-Фирсановка;
  • Подрезково, храм Рождества Христова в Черкизово;
  • деревня Середниково, родник Святого Иосифа Волоцкого Церковь Алексия Митрополита Московского;
  • деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы;
  • деревня Мышецкое, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
  • ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты.

Черноголовка

  • село Макарово;
  • село Ивановское.

Чехов

  • город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма;
  • село Ваулово, купель Троицкого храма;
  • село Новоселки, купель Успенского храма;
  • село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;
  • село Талеж; купель у источника преподобного Давида Серпуховского;
  • деревня Бершово, Христорождественский храм.

Шатура

  • деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма
  • город Шатура, пруд в Городском парке имени Гагарина;
  • поселок Радовицкий, озеро Сильма у храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;
  • город Рошаль, купель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;
  • село Шарапово, купель Троицкого храма;
  • село Митинская, купель Дмитрие-Солунского храма.

Шаховское

  • деревня Замошье.

Щелково

  • город Щелково, городской парк;
  • село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;
  • село Душоново, река Пружонка у храма Тихвинской иконы Божией матери;
  • деревня Здехово, река Гречушка у храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца;
  • деревня Гребнево;
  • рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца;
  • деревня Оболдино, Супоневский пруд;
  • деревня Медвежьи Озера, загородный клуб «Медвежьи Озера».

Электрогорск

  • город Электрогорск, озеро Госьбужье.

Электросталь

  • город Электросталь, водоем Западный у стадиона «Авангард».

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