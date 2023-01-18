Общество 18 января 2023, 02:35 Окунуться в прорубь в Подмосковье: список 225 безопасных мест для крещенских купаний В Московской области оборудовали 225 мест для купаний на Крещение в 2023 году Мужчина креститься на фоне зимнего храма / РИА «Новости»

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Подмосковье оборудовало225 мест для крещенских купаний в этом году. Возле прорубей и иорданей дежурят спасатели и врачи, однако людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний. «360» подготовил список с адресами по округам Московской области.

Россияне празднуют Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах освящают воду, а народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

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Как правило, накануне праздника на льду вырубают проруби (часто в виде креста), называемые иорданями. После чина освящения воды православные троекратно окунаются в прорубь. Хотя эту традицию нередко критиковало духовенство, жители России уверены, что купания полезны для души и тела.

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В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, там будут дежурить спасатели и врачи. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах очень опасно.

Готовиться к Крещению нужно с лета

Несмотря на народные поверья, окунаться в прорубь полезно далеко не всем. Экстремальные купания противопоказаны людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, бронхолегочными, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с заболеваниями центральной нервной системы.

Врач Елена Маркитантова ранее отмечала, что не стоит окунаться в ледяную воду тем, кто страдает остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. Купание в проруби может быть полезно только подготовленным, закаленным людям. Они меньше болеют, хорошо переносят смену погоды и лучше справляются со стрессами.

По словам медика, к окунанию в крещенскую воду лучше всего готовиться заранее, как минимум за полгода. Будут полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду, ходьба босиком, контрастный душ, обливания. Непосредственно перед тем, как окунуться в прорубь, нужно размяться.

РИА «Новости»

«Раздеться лучше не сразу: сначала снять верхнюю одежду, потом раздеться до пояса, в последнюю очередь разуться, постоять немного на снегу, чтобы ноги привыкли к холоду. Потом нужно разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, сделать наклоны, даже пробежаться на месте», — рекомендовала Маркитантова.

Алкоголь и прорубь несовместимы

Если решили окунуться в ледяную воду, стоит помнить несколько правил. Очень важно захватить большое махровое полотенце, чтобы растереться после купания. С собой непременно должна быть сменная сухая одежда, шапка и горячий чай в термосе. Пить алкоголь нельзя ни до, ни после купания.

Погружаться с головой неподготовленным людям опасно: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов головного мозга. Эксперт Лиги здоровья нации, ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала окунуться только до подбородка и не более чем на 30 секунд.

Довольно опасно окунать в прорубь незакаленных детей. Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что тонкий слой подкожно-жировой клетчатки ребенка не способен защитить организм от переохлаждения, которое может спровоцировать цистит, гломерулонефрит и воспаление легких. Также лучше воздержаться от купаний беременным женщинам и пожилым людям.

Главные проруби Московской области

Традиционно наибольшее число верующих приезжают на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

РИА «Новости»

В число самых популярных входят купели храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Также в списке купели собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке «Патриот», источника преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ деревни Взгляднево и церкви Преображения Господня села Радонеж, озера Солнечногорска и источника преподобного Давида Серпуховского в Чехове.

Список купелей Московской области в 2023 году по округам

Балашиха

город Балашиха, озеро Дивное, микрорайон Заря;

город Балашиха, озеро Бабошкино, микрорайон Балашиха-3;

город Балашиха, река Пехорка, правый берег;

город Балашиха, храм святителя Чудотворца, микрорайон Новый Милет.

Богородский

город Старая Купавна, ул. Октябрьская, 17/1;

город Электроугли, Липовая аллея, 14а.

Бронницы

город Бронницы, Совхозный пруд.

Власиха

поселок Власиха, Среднее озеро на реке Закзе.

Волоколамск

деревня Бражниково, купель Благовещенской церкви;

село Теряево, пруды возле Иосифо-Волоцкого монастыря.

Воскресенск

город Воскресенск, озеро Светлое;

город Белоозерский, искусственный водоем на территории храма Всех святых в Земле Российской просиявших;

село Ашитково, река Нерская;

поселок Хорлово, пруд Парковый.

Дмитров

село Жестылево, купель храма Покрова Пресвятой Богородицы;

село Ильинское, купель Христорождественского храма;

деревня Кузяево, отель «Алирико».

Долгопрудный

город Долгопрудный, Котовский залив Клязьминского водохранилища.

Домодедово

город Домодедово, Глубокий пруд, микрорайон Белые Столбы;

город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, КП «Фламандия», пруд на ручье;

село Никитское, река Рожайка;

село Битягово, река Рожайка вблизи Храма Воскресения Словущего;

село Вельяминово, плотина реки Речица вблизи Храма Преображения Господня;

село Ям, река Пахра вблизи Часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского;

деревня Лукино, пруд на территории Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря РПЦ (Московский Патриархат);

деревня Житнево, купель в помещении Часовни Церкви Александра Невского.

Дубна

город Дубна, купель на реке Дубне у храма Похвалы Пресвятой Богородицы;

город Дубна, купель в Парке семейного отдыха.

Егорьевск

город Егорьевск, Княжеский пруд;

деревня Гридино;

деревня Рыжово;

деревня Васильевка;

деревня Сазоново;

деревня Низкое;

село Спас-Леоновщина.

Зарайск

город Зарайск, купель святого источника Белый Колодец;

деревня Кувшиново, купель у Казанской часовни;

село Протекино, купель храма святителя Василия, епископа Рязанского.

Истра

город Истра, река Истра, купель у Ново-Иерусалимского монастыря;

поселок Троицкий;

хутор Ламишино, Истринское водохранилище;

деревня Куртниково;

деревня Дарна;

село Павловская Слобода;

деревня Глебово;

село Новопетровское.

Кашира

город Кашира, купель в Колодезном переулке;

город Кашира, купель на улице Ямской проезд;

город Кашира, купель на улице Коммуны;

деревня Хитровка;

поселок Большое Руново.

Клин

поселок Демьяново, рядом с храмом Успения Божией Матери;

деревня Покровка, пруд рядом с храмом Боголюбской иконы Божией Матери;

город Высоковск.

Коломна

село Комарево;

село Андреевское, источник Николая Чудотворца;

село Грайвороны, купель Казанского храма;

село Богдановка, купель Казанского храма;

село Сенницы-2;

село Сосновка.

Котельники

город Котельники, микрорайон Белая Дача.

Красногорск

город Красногорск, микрорайон Опалиха, храм святой Елисаветы;

село Дмитровское, храм великомученика Димитрия Солунского;

поселок Нахабино, родник;

поселок Нахабино, отель Moscow Country Club;

село Ильинское, улица Набережная;

село Отрадное, улица Клубная.

Краснознаменск

город Краснознаменск, озеро в городском парке.

Ленинский

поселок Совхоза имени Ленина, купель Преображенского храма;

деревня Богданиха, пруд у Казанского храма;

поселок Измайлово, купель Троицкого храма;

село Беседы, купель Христорождественского храма;

деревня Калиновка, пруд у Иоанно-Предтеченского храма;

деревня Бутово, Дрожжинский пруд;

село Остров, озеро Кругляш;

деревня Апаринки;

поселок Володарского, река Пахра.

Лобня

город Лобня, пруд в Научном городке, на территории ООО «Ирбис».

Лосино-Петровский

рабочий поселок Свердловский, Суворовские пруды;

город Лосино-Петровский, улица Нагорная.

РИА «Новости»

Лотошино

село Микулино, купель храма Архангела Михаила.

Луховицы

село Городна, купель церкви Николая Чудотворца;

поселок Белоомут, озеро Сосновое;

село Подлесная Слобода, святой источник Параскевы Пятницы.

Лыткарино

Волкушинский карьер.

Люберцы

город Лыткарино, парк «Наташинские пруды»;

рабочий поселок Малаховка, парк Малаховское озеро;

поселок Красково, Кореневский карьер.

Можайск

деревня Исавицы, купель при источнике святого преподобного Ферапонта;

деревня Сивково, Сивковский пруд;

деревня Горетово, Можайское водохранилище;

деревня Павлищево, Павлищевский пруд;

деревня Колоцкое, Успенский Колоцкий женский монастырь;

деревня Новые Сычики, озеро Голубое.

Мытищи

село Троицкое, Троицкий храм;

деревня Витинево, Успенский храм;

поселок Николо-Прозорово, Никольский храм.

Наро-Фоминск

город Наро-Фоминск, река Нара;

город Апрелевка, пруд;

город Верея, река Протва;

город Верея, купель церкви святого пророка Илии;

рабочий поселок Селятино, пруд;

деревня Таширово, купель храма Покрова Божьей Матери;

деревня Слепушкино, пруд у церкви Преображения Господня, пруд;

деревня Смолино, купель;

деревня Набережная Слобода, часовня во имя праведного Лазаря Четверодневного;

деревня Горчухино, пруд Элинар.

Одинцово

поселок Горки-10, купель у храма преподобного Серафима Саровского;

город Звенигород, купель Саввино-Сторожевского монастыря;

деревня Дунино, территория часовни Иоанна Предтечи;

город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила;

город Кубинка, пруд на улице Армейская;

военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ Патриот, купель на территории собора Воскресения Христова;

Лесной Городок, купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи;

деревня Сколково;

деревня Жуковка, территория ресторана «Причал»;

деревня Пронское, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского.

Орехово-Зуево

город Орехово-Зуево, пруд на территории «Богородицерождественского собора»;

город Орехово-Зуево, пруд в городском парке;

город Орехово-Зуево, озеро «Амазонка»;

деревня Демихово, карьер «Нажицы»;

деревня Малая Дубна, Преображенский храм пруд «Восьмерка»;

деревня Старый Покров, купель вблизи «Покровского храма»;

деревня Гора, купель на территории «Богородицерождественского храма»;

Озеро вблизи деревни Дуброво.

Павловский Посад

деревня Заозерье, купель на озере Данилище;

деревня Часовня;

деревня Васютино, Никольский храм;

город Павловский Посад, Воскресенская церковь;

город Павловский Посад (центр), Казанский храм;

город Павловский Посад, Вознесенский храм.

Подольск

город Подольск, парк имени Талалихина;

город Подольск, микрорайон Климовск, парк «Дубрава»;

город Подольск, микрорайон Климовск, детский парк культуры и отдыха;

город Подольск, водоем «Южный».

Пушкино

город Пушкино, река Уча;

деревня Мураново, купель на святом источнике Казанской иконы Божией Матери.

Раменское

село Быково, храм в честь иконы Божией Матери;

деревня Устиновка;

село Гжель, Святой источник Феодоровской Божией Матери;

Кратово, Кратовское озеро;

село Малышево, улица Садовый тупик;

село Игнатьево, река Дорка;

село Карпово, пруд;

село. Верхнее Мячково, купель на территории храма Рождества Святой Богородицы;

деревня Островцы, озеро между улицей Подмосковная и улицей Молодежная;

село Синьково, пруд;

село Михайловская Слобода, озеро Городное;

село Синьково, пруд;

село Михайловская Слобода, озеро Городное.

Рузский

деревня Брыньково, река Руза;

поселок Колюбакино, пруд.

РИА «Новости»

Сергиев Посад

город Пересвет, Макаркин пруд;

деревня Взгляднево, источник Гремячий ключ;

село Богородское, церковь Рождества пресвятой Богородицы, родник великомученика Никиты Готфского;

село Радонеж, купель храма Преображения Господня;

село Радонеж Святой источник Казанской иконы Божией Матери.

Серебряные Пруды

деревня Пурловка, купель на источнике Благоверного князя Александра Невского;

село Петрово, купель на святом источнике иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;

село Мягкое, купель на источнике в честь великомученицы Параскевы.

Серпухов

город Серпухов, микрорайон Ногина, пруд на улице Пограничной;

город Серпухов, пруд на улице Пионерской;

деревня Васильевское;

деревня Глубоково;

деревня Лужки

деревня Дракино;

село Райсеменовское.

Солнечногорск

деревня Лужки, купель на роднике;

деревня Дракино, купель на озере;

город Солнечногорск, прорубь на озере Сенеж;

микрорайон Тимоново, улица Подмосковная;

деревня Новая, Покровский храм;

деревня Исаково, Патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского;

деревня Сергеевка, источник «Чудо архангела Михаила в Хонех»;

деревня Головково, пруд на ручье;

деревня Радумля, пруд;

деревня Льялово, храм Рождества Пресвятой Богородицы;

поселок Поварово, пруд около Храма Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Голубое, Тверецкий проезд;

город Солнечногорск, купель в Спасском Храме.

Ступино

город Ступино, Белопесоцкий котлован у Белопесоцкого монастыря;

село Починки, купель у церкви.

Талдом

город Талдом, Талдомское городское озеро;

деревня Глебово, Глебовский пруд;

поселок Запрудня, парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

Фрязино

город Фрязино, купель церкви Рождества Христова;

город Фрязино, озеро Большое.

Химки

город Химки, купель на парковке «Р3» «Арена Химки» микрорайона Клязьма-Старбеево;

город Химки, микрорайон Левобережный, парк «Экоберег»;

микрорайон Сходня-Фирсановка;

Подрезково, храм Рождества Христова в Черкизово;

деревня Середниково, родник Святого Иосифа Волоцкого Церковь Алексия Митрополита Московского;

деревня Поярково, храм Рождества Пресвятой Богородицы;

деревня Мышецкое, храм Покрова Пресвятой Богородицы.

ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты.

Черноголовка

село Макарово;

село Ивановское.

Чехов

город Чехов, купель у Иоанно-Предтеченского храма;

село Ваулово, купель Троицкого храма;

село Новоселки, купель Успенского храма;

село Хлевино, купель Михаило-Архангельского храма;

село Талеж; купель у источника преподобного Давида Серпуховского;

деревня Бершово, Христорождественский храм.

Шатура

деревня Андреевские Выселки, купель Спасо-Преображенского храма

город Шатура, пруд в Городском парке имени Гагарина;

поселок Радовицкий, озеро Сильма у храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»;

город Рошаль, купель храма Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»;

село Шарапово, купель Троицкого храма;

село Митинская, купель Дмитрие-Солунского храма.

Шаховское

деревня Замошье.

Щелково

город Щелково, городской парк;

село Рязанцы, купель храма Живоначальной Троицы;

село Душоново, река Пружонка у храма Тихвинской иконы Божией матери;

деревня Здехово, река Гречушка у храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца;

деревня Гребнево;

рабочий поселок Монино, купель храма Георгия Победоносца;

деревня Оболдино, Супоневский пруд;

деревня Медвежьи Озера, загородный клуб «Медвежьи Озера».

Электрогорск

город Электрогорск, озеро Госьбужье.

Электросталь

город Электросталь, водоем Западный у стадиона «Авангард».