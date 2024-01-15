Подмосковье 15 января 2024, 16:29 Более 200 мест оборудуют для купаний на Крещение в Подмосковье Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Активная подготовка к Крещению началась в Подмосковье. В этом году для желающих окунуться в ледяную воду подготовят более 200 купелей.

«Подготовим 231 площадку с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоемах, 53 — на прудах, 44 возводимые купели и 69 купелей в помещениях», — об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Места для крещенских купаний оборудуют комфортными подходами и спусками. Здесь будут теплые раздевалки и зоны с горячим чаем. Узнать перечень адресов можно по ссылке.

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