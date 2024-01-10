Здоровье 10 января 2024, 22:40 Прорубь под запретом. Кому категорически нельзя участвовать в крещенских купаниях Терапевт Минина отнесла аллергию к противопоказаниям для купания в Крещение РИА «Новости»

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Скоро православные христиане отметят один из важнейших церковных праздников — Крещение Господне. Терапевт Ольга Минина рассказала «360», как правильно подготовить организм к купанию в проруби, и что важно сделать после него, чтобы не навредить здоровью.

Когда крещенские купания в 2024 году: история традиции

Ежегодно православные христиане отмечают Крещение Господне. Этот день связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. В церковном уставе ничего не говорится о купаниях в ледяной воде — это народная традиция, которая распространилась среди православных примерно в XIX веке. Люди начали нырять в прорубь в память о крещении Спасителя в Иордане. Именно поэтому купели, в которые окунаются верующие во время праздника, называют иорданями, отметила Lenta.ru.

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В отличие от многих других церковных праздников, дата Крещения Господня из года в год остается неизменной — 19 января. В 2024 году, как и всегда, крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.

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Где можно купаться в Крещение

Купаться на Крещение в России можно только в местах, которые специально подготовлены для этого. Согласно требованиям, иордани можно вырубать только в водоемах с небыстрым течением, а рядом должен быть медпункт. Нельзя, чтобы поблизости находились причалы и выходы сточных вод, говорится на сайте МЧС России.

По правилам, прорубь должна быть по возможности защищена от ветра, а территория рядом очищена от снега. Есть еще много рекомендаций, но одна из самых важных — вырубку иордани обязательно нужно согласовывать с администрацией региона или района, а на месте должны дежурить спасатели и скорая помощь. Места, где официально разрешено купаться, оборудуют по всей России, а их адреса обычно заранее публикуют в интернете.

РИА «Новости»

Точки купания на Крещение в Москве в 2024 году

Мэрия Москвы обычно публикует карту с официальными местами для купаний, но пока данные не актуализировали. Там гарантированно соблюдаются все правила, дежурят спасатели, медики и полиция. Информацию публикуют и на сайте мэра столицы. Оборудованные купели есть во всех округах Москвы.

Например, в САО можно будет окунуться в Большом Садовом пруду и напротив станции МЧС «Левобережная». А в СВАО место оборудуют на Дворцовом пруду. Жители Восточного административного округа смогут окунуться в Белое и Святое озера, а также в купель «Вернисаж на Измайлове», сообщил сайт kp.ru. Полный перечень ближе к Крещению Господня появится и на сайте Епархиальной комиссии по паломнической деятельности.

РИА «Новости»

Как безопасно купаться на крещение

Помимо того, что купаться нужно только в специально оборудованных местах, важно соблюдать и другие рекомендации МЧС России. Спасатели посоветовали хорошо размяться перед погружением, чтобы разогреть тело. Нужно выбрать легкую, но теплую и удобную обувь: это поможет сохранить чувствительность ног. Лучше всего надеть еще и шерстяные носки, чтобы дойти до иордани в тепле.

Не стоит мочить голову, иначе сосуды мозга могут резко сузиться. Но даже если человек решил нырнуть полностью, спасатели категорически не рекомендуют делать это головой вперед — так тело быстрее потеряет тепло, можно заработать шок от холода.

В воде нельзя находиться долго, а после купания следует как можно быстрее одеться. Если промедлить, то возникнет большой риск получить переохлаждение, рассказала в интервью «360» терапевт Ольга Минина.

«Приготовьте обязательно сухие полотенца, теплую одежду и обувь, чтобы быстро одеться и согреться после купания. Для детей и пожилых обязательно нужно обеспечить поддержку при входе и выходе из воды, чтобы избежать травм», — посоветовала она.

РИА «Новости»

Подготовка к купанию в проруби

Некоторым людям категорически противопоказано купаться в ледяной воде. Это непростое испытание для любого человека, если организм к нему не подготовлен. Нырять в прорубь, когда ни разу не обливался холодной водой — плохая идея. Готовиться к крещенскому купанию нужно заблаговременно, обратила внимание Минина.

Принимайте холодный душ или обливайтесь прохладной водой каждый день утром или перед сном. Постепенно увеличивайте время в холодной воде, чтобы организм привык к низким температурам. Если ходите в баню, то попробуйте нырять в прохладную воду или снег, чтобы организм не испытывал стресс от резкого охлаждения. Ольга Минина терапевт

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К самому процессу закаливания тоже нужно подходить с умом. Не стоит сразу подолгу принимать холодный душ. Организму потребуется время, чтобы привыкнуть, следует делать все постепенно, предупредила собеседница «360».

Кому нельзя купаться в проруби

Окунаться в прорубь нельзя тем, кто страдает от заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Аллергии и хронические недуги тоже входят в список противопоказаний, перечислила терапевт.

«Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста, и людям, не имеющим опыта плавания», — заключила Ольга Минина.

В Одинцовском городском округе уже определили места для купания. Основной станет купель Саввино-Сторожевского монастыря, окунуться можно будет еще в девяти иорданях на территории муниципалитета.