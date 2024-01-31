Знаменитости 31 января 2024, 00:44 Депортация по паспорту. Кто из группы «Би-2» вернется из тайской тюрьмы в Россию Юрист Гавриличев: музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда по паспорту въезда РИА «Новости»

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История с задержание в Таиланде группы «Би-2» получила продолжение. Одного из лидеров коллектива — Егора Бортникова (Леву Би-2)* выпустили из миграционной тюрьмы и дали улететь в Израиль. В заключении остались еще шесть человек. Российские общественники потребовали возбудить против музыкантов уголовное дело за содействие террористической деятельности. Но такая судьба уготована только троим. У остальных есть паспорта других стран и по международным правилам их выдадут в эти государства.

Проблемные концерты

Группу «Би-2» В полном составе задержала после концерта на Пхукете, который прошел 24 января. Как написали сами артисты на своей странице во «ВКонтакте» причиной стали неправильно оформленные документы организаторами выступлений.

На следующий день коллектив предстал перед судом, который вынес решение о штрафе. Группа оплатила его на месте, но на этом дело не закончилось. После заседания музыкантов задержала миграционная полиция Таиланда, которая отправила артистов в центр временного пребывания иностранцев для окончательного решения по их пребыванию в стране.

Музыканты подчеркнули, что никаких дополнительных обвинений им не предъявили и связали этот вопрос с внешним давлением из-за их творчества и взглядов.

РИА «Новости»

Группа «Би-2» не сразу покинула Россию после начала специальной военной операции. Но всем своим поведением коллектив показывал, что не поддерживает решение властей. В конце апреля 2022 года музыканты отказались от концерта в Омске из-за висящего на сцене баннера с буквой Z — одним из символов специальной военной операции.

После этого организаторы отменили несколько запланированных выступлений по всей России. В последний раз «Би-2» выступили перед футбольным матчем между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге 9 июля. Окончательным прощанием со страной стало публичное заявление Левы Би-2* во время гастролей коллектива в США в мае 2023 года.

В ходе общения с подписчиками в Instagram** артист заявил, что никогда не вернется в Россию, так как не согласен с политикой властей.

Соцсети

Когда скандал вышел в публичную плоскость, Министерство юстиции включило музыканта* в реестр иностранных агентов.

Граждане мира

В своем первом сообщении о задержании в Таиланде участники группы «Би-2» заявили, что среди них есть граждане России, Израиля и Австралии. В состав коллектива входят вокалисты Егор Бортник (Лева Би-2)* и Александр Уман (Шура Би-2), гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и клавишник Ян Николенко.

Оба лидера коллектива уроженцы Белоруссии. В 1991 году они переехали в Израиль. Оттуда Уман улетел в Австралию, где успел получить паспорт, поэтому им депортация в Россию не страшна.

РИА «Новости»

Остальные пять музыкантов имеют российское гражданство, но, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов, у двух их них есть израильские паспорта. Поэтому они вполне могут запросить депортацию из Таиланда туда. О каких именно артистах идет речь, агентство не уточнило.

Собеседники подчеркнули, что находящийся в таиландском миграционном центре иностранец может окончательно отказаться от депортации. Но тогда его пребывание в заключении станет бессрочным пока он не попросит о высылке.

РИА «Новости»

По данным израильского издания Ynet, Министерство иностранных дел страны договорилось с властями Таиланда о приеме четырех из семи участников группы. По данным журналистов, еще один отправится в Австралию. В какую страну депортируют оставшихся двоих авторы не уточнили, но подчеркнули, что речь о России не идет.

По странному стечению обстоятельств во вторник, 30 января, участников группы с гражданством России посетил представитель консульства в Бангкоке, чтобы обсудить вопросы помощи. Но артисты с ним разговаривать не захотели. После этого власти Таиланда отменили решение о депортации в Израиль, несмотря на купленные билеты. В аэропорт отпустили только Леву Би-2*.

Чего боятся музыканты?

Скандальные заявления с осуждением специальной военной операции со стороны одного из лидеров коллектива в России не забыли.

Участники общественной организации «Ветераны России» объявили, что после депортации музыкантов из Таиланда намерены обратиться Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием завести уголовное дело за содействие террористической деятельности.

РИА «Новости»

Председатель движения и доброволец специальной военной операции Ильдар Резяпов заявил, что солист коллектива Лева Би-2* в своих социальных сетях сообщал о покупке военной техники для украинских боевиков.

По всей видимости, общественник посчитал, что ответственность за своего коллегу должны нести другие музыканты. Потому что депортация в Россию пока грозит только троим.

Жесткие правила

Сейчас никаких уголовных дел против музыкантов группы «Би-2» в России нет. Но по заявкам активистов, ссылающихся на неоднозначные посты лидера коллектива, вполне может идти проверка. Об этом «360» заявил юрист и управляющий партнер ГК «ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев.

Он подчеркнул, что если музыканты приехали в Таиланд по туристическим визам, то право на коммерческую или трудовую деятельность, к которой приравниваются концерты, вести они не имели никакого права.

«При нарушении миграционных правил гость подлежит депортации из страны. Однако ситуация с музыкантами осложняется тем, что у некоторых из них, помимо российского, есть еще израильское и австралийское гражданство. В данном случае ситуация будет разрешаться на основании того по какому паспорту въезжали музыканты», — пояснил Гавриличев.

Юрист добавил, что если артисты не пользовались российскими документами, то их депортируют в те страны, где они получили второе гражданство. Но Россия может потребовать их выдачи по дипломатическим каналам.

*Егор Бортник (Лева Би-2) — признан в России иностранным агентом.

**Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.