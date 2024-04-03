Общество 03 апреля 2024, 23:57 Майский календарь. Сколько россияне будут работать и отдыхать в последний месяц весны Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в мае Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

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Последний весенний месяц в России начинается с приятного — с длинных майских выходных. В большинстве регионов страны к этому времени устанавливается теплая погода, поэтому каникулы становятся поводом отправиться на природу или в путешествие. Сколько дней россияне будут работать и отдыхать в мае 2024 года — в материале «360».

Как отдыхаем и работаем в майские праздники

В 2024 году Праздник Весны и Труда приходится на среду, поэтому выходными днями станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. При этом 27 апреля (суббота) — рабочий день. Таким образом россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Первый рабочий день после Первомая — 2 число последнего весеннего месяца.

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Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы. Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Всего в последнем месяце весны 11 нерабочих дней. Из 31 календарного дня — 20 рабочих.

По трудовому законодательству выходными считают 1 и 9 мая. Правительство России решило перенести нерабочий день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля. При этом регионы могут устанавливать дополнительные выходные, помимо общероссийских.

РИА «Новости»

Праздники в мае

1 Мая — Праздник Весны и Труда

Этот международный праздник официально отмечают в 86 странах мира, везде он называется по-разному: День солидарности трудящихся, День весны и труда, День весны или День труда. Его учредили в Чикаго в 1886 году, когда 1 мая рабочие устроили забастовку и потребовали улучшить условия труда.

В 1889 году Конгресс II Интернационала решил, что в начале последнего весеннего месяца должен отмечаться Всемирный День солидарности трудящихся. В России первые масштабные забастовки прошли в 1897 году. В 1901-м 1 мая приобрело политическую окраску, с 1917 года шествия стали проводить официально. Со временем Первомай превратился в любимое в народе торжество с яркими демонстрациями.

РИА «Новости»

День Победы — 9 Мая

День Победы отмечают во всех странах, пострадавших во время Второй мировой войны 1939–1945 годов. В Советском Союзе 9 Мая был государственным выходным вплоть до 1948 года. Затем этот день долгое время оставался рабочим. В 1965 году знаменательную дату вновь объявили выходным.

С тех пора в Москве и других городах России 9 Мая проходят масштабные парады, которые демонстрируют мощь советской и российской армии, а также последние достижения в военной сфере. В Европе День Победы отмечают 8 мая — в этот день Германия подписала акт о капитуляции.

РИА «Новости»

Чем заняться в майские праздники

Тем, кто не собирается в дальнюю поездку, стоит задуматься насчет небольшого похода. Таким образом можно совместить праздничную традицию с физической нагрузкой. Для этого нужно отправиться к месту пикника не на машине, а пешком.

При этом важно не забывать о правилах безопасности во время отдыха на природе и позаботиться о защите от насекомых. Велик риск заработать укусы клещей и комаров.

Многие россияне посвящают майские праздники генеральной уборке. Порядок в жилье помогает избавиться от негативных мыслей и груза прошлых проблем, отметил сайт kp.ru. Некоторые занимаются огородными делами.

РИА «Новости»

Также можно отправиться в путешествие. Самым бюджетным вариантом в майские праздники оказалась Турция. В это время в стране еще не жарко, но уже достаточно тепло и комфортно. Путевка на двоих на неделю в пятизвездочный отель обойдется в среднем в 83,2 тысячи рублей.

Отечественный курорт Сочи планирует принять в майские праздники около 340 тысяч туристов. Бронирование отдыха идет не менее активно, чем в прошлом году. Отдыхающие могут уложиться в 30-35 тысяч рублей.