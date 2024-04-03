Путешествия 03 апреля 2024, 11:29 Турэксперт Воронина заявила, что самым бюджетным вариантом отдыха на майских стала Турция

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Россияне традиционно стараются уехать куда-то на долгие майские праздники, в этом году самым бюджетным заграничным вариантом стала Турция. Об этом Lenta.ru рассказала управляющий директор туроператора Let`s Fly Любовь Воронина.

Она объяснила, что последний месяц весны в Турции — это только начало сезона. Потому что погода не всегда подходит для пляжного отдыха. В это время в стране еще не жарко, но уже достаточно комфортно и тепло. Кроме того, многие турецкие отели готовят для российских туристов специальную программу на майские.

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«Также в Турции можно рассмотреть не только пляжный отдых, а выбрать, например, Стамбул для захватывающих экскурсионных прогулок», — посоветовала Воронина.

Путевка на неделю на двоих с вылетом в майские в пятизвездочный отель обойдется от 83,2 тысячи рублей.

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