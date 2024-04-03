Эксклюзив 03 апреля 2024, 13:12 Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в Сочи и за границей в мае Турэксперт Барзыкин: в Сочи на майские праздники можно отдохнуть за 30 тысяч Unsplash

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В майские праздники Сочи планирует принять около 340 тысяч туристов, сообщили на официальном сайте города. Бронирование отдыха на этом курорте идет не менее активно, чем в прошлом году, и цены пока не взлетели, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Я вот сейчас нахожусь в Сочи, билет купил чуть менее чем за шесть тысяч. Понятно, что еще не 1 мая — если заранее либо уже в праздники покупать, будет до восьми тысяч как авиабилет, так и железнодорожный. Цены на размещение самые различные — чем категория выше, тем дороже, — но начинаются от 4200–4300 на двоих с завтраком. За эти деньги номер вполне приличный можно снять», — сообщил он.

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Эксперт добавил, что в майские праздники уже тепло, работают прибрежный и горный кластеры.

«Можно уложиться в 30–35 тысяч, но это бюджетный отдых. Если говорить о Турции, туда билет будет как раз столько стоить. Конечно, из-за валютного курса, из-за подорожавших полетных программ заграница стала для нас значительно дороже, чем внутренний отдых», — продолжил Барзыкин.

Тем не менее, по его словам, поток туристов в Турцию, начиная со Стамбула и заканчивая Антальей, продолжает формироваться. Сезон уже второй год начинается с мая — раньше он стартовал в июне. Купаться в море пока рано, но есть бассейны и экскурсионные программы.

Без особого ущерба для кошелька россияне могут съездить в ближнее зарубежье.

«Белоруссия — может, для нас и не заграница, но туда поехать относительно дешево — от трех до пяти тысяч на поезде, „Ласточки“ ходят два раза в день. И, естественно, цены на размещение сравнимы с нашими. Абхазия — тоже заграница, но с нашими паспортами, и на майские она тоже очень хорошо подходит. Все ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан и ряд других государств — оптимально и становится более востребовано. Где-то до 40% едут туда», — пояснил Юрий Барзыкин.

Он добавил, что с конца апреля начинается навигация, и речные круизы также востребованы.